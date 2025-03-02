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Салат, который впечатлит гостей с первой ложки

1:41
Еда

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит необычные вкусовые сочетания. Запечённая свекла становится нежной и сладковатой, хрустящие фисташки добавляют текстуру, а пикантная заправка делает вкус ещё ярче. Подавайте салат на сметанной подушке — так он получится ещё насыщеннее.

Салат из свеклы
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат из свеклы

Что понадобится

  • Свекла — 2 шт.
  • Оливковое масло — 4 ст. л.
  • Сметана 25% — 4 ст. л.
  • Хрен столовый — 2 ст. л.
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Лук-шалот — 1 шт.
  • Зелёный лук — 0,5 пучка
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Фисташки — 100 г

Как готовить

  1. Запеките свеклу

    • Разогрейте духовку до 190°C.
    • Очистите свеклу, нарежьте ломтиками, полейте 1 ст. л. масла, посолите и заверните в фольгу.
    • Запекайте 40-50 минут до мягкости.

  2. Приготовьте сметанную подушку

    • Смешайте сметану с хреном, посолите и поперчите.

  3. Сделайте заправку

    • Мелко нарежьте зелёный лук и лук-шалот.
    • Добавьте лимонный сок, мёд и 3 ст. л. оливкового масла. Перемешайте.

  4. Соберите салат

    • Смешайте свеклу с заправкой.
    • Выложите половину сметанной смеси на тарелку, сверху свеклу и сбрызните оставшейся смесью.

  5. Добавьте фисташки

    • Украсьте очищенными фисташками перед подачей.

Салат можно подавать как тёплым, так и охлаждённым.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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