Салат, который впечатлит гостей с первой ложки

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит необычные вкусовые сочетания. Запечённая свекла становится нежной и сладковатой, хрустящие фисташки добавляют текстуру, а пикантная заправка делает вкус ещё ярче. Подавайте салат на сметанной подушке — так он получится ещё насыщеннее.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат из свеклы

Что понадобится

Свекла — 2 шт.

Оливковое масло — 4 ст. л.

Сметана 25% — 4 ст. л.

Хрен столовый — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Лук-шалот — 1 шт.

Зелёный лук — 0,5 пучка

Мёд — 1 ч. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Фисташки — 100 г

Как готовить

Запеките свеклу Разогрейте духовку до 190°C.

Очистите свеклу, нарежьте ломтиками, полейте 1 ст. л. масла, посолите и заверните в фольгу.

Запекайте 40-50 минут до мягкости. Приготовьте сметанную подушку Смешайте сметану с хреном, посолите и поперчите. Сделайте заправку Мелко нарежьте зелёный лук и лук-шалот.

Добавьте лимонный сок, мёд и 3 ст. л. оливкового масла. Перемешайте. Соберите салат Смешайте свеклу с заправкой.

Выложите половину сметанной смеси на тарелку, сверху свеклу и сбрызните оставшейся смесью. Добавьте фисташки Украсьте очищенными фисташками перед подачей.

Салат можно подавать как тёплым, так и охлаждённым.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.



