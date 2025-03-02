Салат, который впечатлит гостей с первой ложки

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит необычные вкусовые сочетания. Запечённая свекла становится нежной и сладковатой, хрустящие фисташки добавляют текстуру, а пикантная заправка делает вкус ещё ярче. Подавайте салат на сметанной подушке — так он получится ещё насыщеннее.
Запеките свеклу
Приготовьте сметанную подушку
Сделайте заправку
Соберите салат
Добавьте фисташки
Салат можно подавать как тёплым, так и охлаждённым.
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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