Лёгкий суп, но такой вкусный, что второе блюдо вам уже не понадобится

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное без мяса. Фасоль делает блюдо сытным, а вермишель добавляет текстуру. Консервированные бобы сокращают время готовки, а куркума придаёт красивый золотистый оттенок.

Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers Суп "Польский"

Что понадобится

Консервированная белая фасоль — 200 г

Картофель — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 0,5 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Вермишель — 50 г

Вода — 1,4 л

Подсолнечное масло — 1 ст. л.

Куркума — 1 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Петрушка — для подачи

Как готовить

Подготовьте овощи

Очистите и нарежьте картофель кубиками, натрите морковь, нашинкуйте лук, измельчите чеснок. Варите картофель

Вскипятите воду, опустите туда картофель и варите 7-8 минут. Сделайте зажарку

Обжарьте лук в растительном масле 2-3 минуты до золотистого цвета, добавьте морковь и тушите ещё 3-4 минуты. Всыпьте куркуму, перемешайте и добавьте зажарку в кастрюлю с картофелем. Добавьте фасоль

Выложите фасоль вместе с жидкостью, добавьте соль, перец и чеснок. Перемешайте и прогрейте пару минут. Варите вермишель

Всыпьте макароны, проварите 3-4 минуты до готовности. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться 5 минут. Украсьте зеленью

Разлейте суп по тарелкам, посыпьте петрушкой и подавайте горячим.

Уточнения

Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).



