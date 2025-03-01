Лёгкий суп, но такой вкусный, что второе блюдо вам уже не понадобится

Этот суп — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное без мяса. Фасоль делает блюдо сытным, а вермишель добавляет текстуру. Консервированные бобы сокращают время готовки, а куркума придаёт красивый золотистый оттенок.
Подготовьте овощи
Очистите и нарежьте картофель кубиками, натрите морковь, нашинкуйте лук, измельчите чеснок.
Варите картофель
Вскипятите воду, опустите туда картофель и варите 7-8 минут.
Сделайте зажарку
Обжарьте лук в растительном масле 2-3 минуты до золотистого цвета, добавьте морковь и тушите ещё 3-4 минуты. Всыпьте куркуму, перемешайте и добавьте зажарку в кастрюлю с картофелем.
Добавьте фасоль
Выложите фасоль вместе с жидкостью, добавьте соль, перец и чеснок. Перемешайте и прогрейте пару минут.
Варите вермишель
Всыпьте макароны, проварите 3-4 минуты до готовности. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться 5 минут.
Украсьте зеленью
Разлейте суп по тарелкам, посыпьте петрушкой и подавайте горячим.
Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).
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