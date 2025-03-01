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Лёгкий суп, но такой вкусный, что второе блюдо вам уже не понадобится

1:42
Еда

Этот суп — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить что-то вкусное без мяса. Фасоль делает блюдо сытным, а вермишель добавляет текстуру. Консервированные бобы сокращают время готовки, а куркума придаёт красивый золотистый оттенок.

Суп "Польский"
Фото: https://www.freepik.com by azerbaijan-stockers
Суп "Польский"

Что понадобится

  • Консервированная белая фасоль — 200 г
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 0,5 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Вермишель — 50 г
  • Вода — 1,4 л
  • Подсолнечное масло — 1 ст. л.
  • Куркума — 1 г
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Петрушка — для подачи

Как готовить

  1. Подготовьте овощи
    Очистите и нарежьте картофель кубиками, натрите морковь, нашинкуйте лук, измельчите чеснок.

  2. Варите картофель
    Вскипятите воду, опустите туда картофель и варите 7-8 минут.

  3. Сделайте зажарку
    Обжарьте лук в растительном масле 2-3 минуты до золотистого цвета, добавьте морковь и тушите ещё 3-4 минуты. Всыпьте куркуму, перемешайте и добавьте зажарку в кастрюлю с картофелем.

  4. Добавьте фасоль
    Выложите фасоль вместе с жидкостью, добавьте соль, перец и чеснок. Перемешайте и прогрейте пару минут.

  5. Варите вермишель
    Всыпьте макароны, проварите 3-4 минуты до готовности. Выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться 5 минут.

  6. Украсьте зеленью
    Разлейте суп по тарелкам, посыпьте петрушкой и подавайте горячим.

Уточнения

Фасо́ль — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий. Разводятся из-за плодов и семян (бобов), а некоторые виды также из-за цветков (под названием «турецких бобов»).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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