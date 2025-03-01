Добавил грейпфрут в крабовый салат — и теперь все требуют рецепт

Этот салат — настоящее гастрономическое приключение. Яркий грейпфрут, нежные крабовые палочки, сыр и яйца создают контраст вкусов, а майонез придаёт блюду сочность. Чтобы салат выглядел эффектнее, выкладывайте его слоями — получится не только вкусно, но и красиво.
Подготовьте ингредиенты
Грейпфрут и салатные листья вымойте, обсушите. Очистите крабовые палочки от упаковки.
Сварите яйца вкрутую
Варите 8-10 минут, затем залейте холодной водой, остудите и натрите на крупной тёрке.
Подготовьте остальные продукты
Соберите салат слоями
Совет: горечь у грейпфрута даёт белая плёнка, поэтому снимайте её полностью, оставляя только сочную мякоть.
Грейпфру́т — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10—15 см.
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