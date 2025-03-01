Добавил грейпфрут в крабовый салат — и теперь все требуют рецепт

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Этот салат — настоящее гастрономическое приключение. Яркий грейпфрут, нежные крабовые палочки, сыр и яйца создают контраст вкусов, а майонез придаёт блюду сочность. Чтобы салат выглядел эффектнее, выкладывайте его слоями — получится не только вкусно, но и красиво.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Грейпфрут

Что понадобится

Крабовые палочки — 100 г

Грейпфрут — 1 шт. (примерно 350 г)

Куриные яйца — 2 шт.

Твёрдый сыр — 80 г

Майонез — 2 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Салатные листья — 4 шт.

Зёрна граната — 0,5 ст. л. (для украшения)

Как готовить

Подготовьте ингредиенты

Грейпфрут и салатные листья вымойте, обсушите. Очистите крабовые палочки от упаковки. Сварите яйца вкрутую

Варите 8-10 минут, затем залейте холодной водой, остудите и натрите на крупной тёрке. Подготовьте остальные продукты Грейпфрут очистите от плёнок и нарежьте дольками.

Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками.

Сыр натрите на средней тёрке. Соберите салат слоями Выложите салатные листья в центр тарелки, сверху установите кулинарное кольцо.

Первый слой — крабовые палочки, слегка утрамбуйте и покройте сеточкой майонеза.

Второй слой — половина тертых яиц, немного соли, майонез.

Третий слой — половина сыра, снова майонез.

Четвёртый слой — дольки грейпфрута, немного чёрного перца, майонез.

Повторите слои: яйца, сыр, майонез.

В завершение украсьте салат дольками грейпфрута и зёрнами граната.

Совет: горечь у грейпфрута даёт белая плёнка, поэтому снимайте её полностью, оставляя только сочную мякоть.

Уточнения

Грейпфру́т — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10—15 см.



