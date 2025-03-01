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Добавил грейпфрут в крабовый салат — и теперь все требуют рецепт

2:02
Еда

Этот салат — настоящее гастрономическое приключение. Яркий грейпфрут, нежные крабовые палочки, сыр и яйца создают контраст вкусов, а майонез придаёт блюду сочность. Чтобы салат выглядел эффектнее, выкладывайте его слоями — получится не только вкусно, но и красиво.

Грейпфрут
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Грейпфрут

Что понадобится

  • Крабовые палочки — 100 г
  • Грейпфрут — 1 шт. (примерно 350 г)
  • Куриные яйца — 2 шт.
  • Твёрдый сыр — 80 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу
  • Салатные листья — 4 шт.
  • Зёрна граната — 0,5 ст. л. (для украшения)

Как готовить

  1. Подготовьте ингредиенты
    Грейпфрут и салатные листья вымойте, обсушите. Очистите крабовые палочки от упаковки.

  2. Сварите яйца вкрутую
    Варите 8-10 минут, затем залейте холодной водой, остудите и натрите на крупной тёрке.

  3. Подготовьте остальные продукты

    • Грейпфрут очистите от плёнок и нарежьте дольками.
    • Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками.
    • Сыр натрите на средней тёрке.

  4. Соберите салат слоями

    • Выложите салатные листья в центр тарелки, сверху установите кулинарное кольцо.
    • Первый слой — крабовые палочки, слегка утрамбуйте и покройте сеточкой майонеза.
    • Второй слой — половина тертых яиц, немного соли, майонез.
    • Третий слой — половина сыра, снова майонез.
    • Четвёртый слой — дольки грейпфрута, немного чёрного перца, майонез.
    • Повторите слои: яйца, сыр, майонез.
    • В завершение украсьте салат дольками грейпфрута и зёрнами граната.

Совет: горечь у грейпфрута даёт белая плёнка, поэтому снимайте её полностью, оставляя только сочную мякоть.

Уточнения

Грейпфру́т — субтропическое вечнозелёное дерево, важная плодовая культура; вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); такое же название имеют плоды этого растения, достигающие в диаметре 10—15 см.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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