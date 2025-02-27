Этот секретный ингредиент превратит вашу курицу "Терияки" в шедевр

Приготовьте замечательное блюдо в стиле "Терияки" на завтрак или ужин. Для его создания вам понадобятся простые и доступные ингредиенты, такие как куриное филе, рис и соус "Терияки". Этот рецепт порадует вас не только своим вкусом, но и простотой приготовления.
Шаг 1: Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Шаг 2: Отварите рис до готовности.
Шаг 3: Обжарьте куриные бедрышки на сковороде до золотистой корочки.
Шаг 4: Нарежьте их на тонкие пластинки.
Шаг 5: На сковороде обжарьте измельченный чеснок, затем добавьте курицу и обжаривайте около 2 минут.
Шаг 6: Влейте соус "Терияки" и продолжайте обжаривать, постоянно помешивая, 2-3 минуты.
Шаг 7: Подавайте курицу "Терияки" в карамельной корочке вместе с рисом, украсив хлопьями нори с кунжутом и перьями зелёного лука.
Тэрияки также терияки (яп. 照り焼き, テリヤキ) — традиционный японский способ обжарки с использованием распространённого в японской кухне сладкого соуса.
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