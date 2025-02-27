Этот секретный ингредиент превратит вашу курицу "Терияки" в шедевр

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте замечательное блюдо в стиле "Терияки" на завтрак или ужин. Для его создания вам понадобятся простые и доступные ингредиенты, такие как куриное филе, рис и соус "Терияки". Этот рецепт порадует вас не только своим вкусом, но и простотой приготовления.

Фото: freepik by fahrwasser, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ курица Терияки

Ингредиенты на 2 порции:

Куриное филе бедра без кости — 500 г

Рис — 200 г

Соус "Терияки" в саше — 120 г

Чеснок — 3 зубчика

Хлопья нори с кунжутом — 1 упаковка

Растительное масло для жарки — по вкусу

Лук зелёный — по вкусу

Способ приготовления:

Шаг 1: Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Шаг 2: Отварите рис до готовности.

Шаг 3: Обжарьте куриные бедрышки на сковороде до золотистой корочки.

Шаг 4: Нарежьте их на тонкие пластинки.

Шаг 5: На сковороде обжарьте измельченный чеснок, затем добавьте курицу и обжаривайте около 2 минут.

Шаг 6: Влейте соус "Терияки" и продолжайте обжаривать, постоянно помешивая, 2-3 минуты.

Шаг 7: Подавайте курицу "Терияки" в карамельной корочке вместе с рисом, украсив хлопьями нори с кунжутом и перьями зелёного лука.

Уточнения

Тэрияки также терияки (яп. 照り焼き, テリヤキ) — традиционный японский способ обжарки с использованием распространённого в японской кухне сладкого соуса.

