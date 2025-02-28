Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло давно завоевало популярность за границей: в Европе, Азии и США оно является неотъемлемой частью здорового питания. Однако в Беларуси подавляющее большинство людей по привычке выбирают подсолнечное масло, хотя по составу и полезным свойствам оно уступает рапсовому.
"Рапсовое масло входит в меню долгожителей многих стран", — отмечает начальник отдела кондитерской и масложировой продукции НПЦ НАН Беларуси по продовольствию, Валентина Бабодей.
Продукт богат полезными ненасыщенными жирами:
Эти вещества укрепляют сосуды, снижают уровень холестерина и положительно влияют на работу сердца. Кроме того, 20 г рапсового масла полностью покрывают суточную потребность организма в витамине Е. Также в составе есть важные микроэлементы: цинк, медь, железо и холин, который полезен для нервной системы.
В магазинах представлено несколько видов этого масла. По словам главного технолога управления по производству продуктов питания концерна "Белгоспищепром" Галины Ильиной, его можно разделить на несколько категорий:
Большинство покупателей выбирают классическое рафинированное масло без запаха. Оно подходит для жарки, заправки салатов, маринадов и соусов. Объём бутылки можно выбрать под свои нужды — от 750 мл до 5 литров, а цена варьируется от 4,15 до 5,85 рубля за литр.
За последние годы производство рапсового масла в Беларуси выросло в 6,7 раза. А продажи на внутреннем рынке удвоились.
"Если в 2020 году в магазины поступило 1025 тонн рапсового масла, то в 2024-м — уже 2175 тонн", — подчеркивает Галина Ильина.
Белорусское масло востребовано не только внутри страны. Например, Израиль особенно ценит его качество. Производители готовы увеличивать объемы, ведь урожайность рапса тоже растёт: если в 2021 году собрали 715,2 тыс. тонн маслосемян, то в 2024-м — уже 1040,3 тыс. тонн.
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
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