Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Работают против вас: 5 упражнений, которые разрушают ваши мышцы
В прошлом году свёкла была невкусной? Этот дачный секрет поможет вырастить сочные и сладкие корнеплоды
Когда слова теряют силу: как чужой язык меняет ваш мозг и восприятие мира
Тысячелетняя пыль скрывала тайны египетских жрецов — пока реставраторы не стерли её
Топ-5 подарков для водителей, которые удивят даже тех, у кого есть всё
Неожиданное признание Сати Казановой: певица мечтает о втором ребёнке, и вот почему
Готовить фунчозу проще, чем кажется: главное — не бросить её в кастрюлю просто так
Растения-защитники: как избавиться от мух и украсить свой дом одновременно
Экономил на бензине, а теперь разоряешься на проезд – электромобильная реальность

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Еда

Рапсовое масло давно завоевало популярность за границей: в Европе, Азии и США оно является неотъемлемой частью здорового питания. Однако в Беларуси подавляющее большинство людей по привычке выбирают подсолнечное масло, хотя по составу и полезным свойствам оно уступает рапсовому.

Оливковое масло
Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оливковое масло

"Рапсовое масло входит в меню долгожителей многих стран", — отмечает начальник отдела кондитерской и масложировой продукции НПЦ НАН Беларуси по продовольствию, Валентина Бабодей.

Продукт богат полезными ненасыщенными жирами:

  • Омега-3 (альфа-линолевая кислота) — до 15%, в то время как в подсолнечном и оливковом масле её меньше 1,5%.
  • Омега-6 (линолевая кислота) — до 25%.
  • Омега-9 (олеиновая кислота) — более 57%.

Эти вещества укрепляют сосуды, снижают уровень холестерина и положительно влияют на работу сердца. Кроме того, 20 г рапсового масла полностью покрывают суточную потребность организма в витамине Е. Также в составе есть важные микроэлементы: цинк, медь, железо и холин, который полезен для нервной системы.

Как выбрать рапсовое масло

В магазинах представлено несколько видов этого масла. По словам главного технолога управления по производству продуктов питания концерна "Белгоспищепром" Галины Ильиной, его можно разделить на несколько категорий:

  1. Рафинированное дезодорированное — самый популярный вариант.
  2. Рафинированное дезодорированное премиум — используется в том числе для детского питания.
  3. Масляные смеси — растительные масла на основе рапсового.
  4. Рафинированное масло с ароматизаторами — например, с добавлением прованских трав.
  5. Нерафинированное холодного отжима — идеальный вариант для салатов и холодных блюд.

Большинство покупателей выбирают классическое рафинированное масло без запаха. Оно подходит для жарки, заправки салатов, маринадов и соусов. Объём бутылки можно выбрать под свои нужды — от 750 мл до 5 литров, а цена варьируется от 4,15 до 5,85 рубля за литр.

Почему производство рапсового масла стремительно растёт

За последние годы производство рапсового масла в Беларуси выросло в 6,7 раза. А продажи на внутреннем рынке удвоились.

"Если в 2020 году в магазины поступило 1025 тонн рапсового масла, то в 2024-м — уже 2175 тонн", — подчеркивает Галина Ильина.

Белорусское масло востребовано не только внутри страны. Например, Израиль особенно ценит его качество. Производители готовы увеличивать объемы, ведь урожайность рапса тоже растёт: если в 2021 году собрали 715,2 тыс. тонн маслосемян, то в 2024-м — уже 1040,3 тыс. тонн.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Пышный и лёгкий, как облако: почему этот хворост получается лучше, чем у бабушки
Еда и рецепты
Пышный и лёгкий, как облако: почему этот хворост получается лучше, чем у бабушки Аудио 
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Российский шоу-бизнес
41-летний Прохор Шаляпин ошарашил признанием: почему он никогда не женится на певице
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу
Садоводство, цветоводство
Главный враг черешни и вишни: садоводы не сразу понимают угрозу Аудио 
Популярное
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время

Кухонные шкафы уходят в прошлое. Открытые полки – новый тренд в дизайне интерьера кухни, который обеспечивает функциональность, порядок и стиль.

Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Земля скрывала это миллионы лет: древний артефакт из эпохи, когда людей не существовало
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Как превратить бедный грунт в чернозём? Самый дешёвый и эффективный способ
Автошколы начнут оценивать по количеству ДТП их выпускников Дмитрий Плотников ЕС в ограничении свободы слова взял пример с США. Готов ли Вашингтон исправиться? Любовь Степушова Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Породы собак, которые обожают своих владельцев и не отходят ни на шаг
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Каменный пришелец или потерянный корабль? Объект, который продолжает интриговать ученых
Последние материалы
На кухне больше не будет пахнуть луком! Вот секретный способ, о котором мало кто знает
Эта норма соли в день продлит вам жизнь: доктор Мясников раскрыл секрет здоровья и долголетия
Лежите и худейте: фитнес-эксперт раскрыла секрет сжигания жира на боку
Месть кота или болезнь: что на самом деле скрывается за лужицами на ковре
Где были математики все эти годы? Две девочки решили древнюю задачу по-новому
Забудьте о красных капиллярах: лучшие процедуры для укрепления сосудов и снятия покраснений
Вы не поверите, что напоминает эта гора на берегу реки Янцзы: достопримечательность, которая взорвала соцсети
Дальше молчать нет возможности: Самойлова заинтриговала фанатов намёком на пятую беременность
Удивительная связь: как простая забота о природе помогает быть счастливее
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.