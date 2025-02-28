Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло давно завоевало популярность за границей: в Европе, Азии и США оно является неотъемлемой частью здорового питания. Однако в Беларуси подавляющее большинство людей по привычке выбирают подсолнечное масло, хотя по составу и полезным свойствам оно уступает рапсовому.

Фото: Wikipedia by margenauer from Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оливковое масло

"Рапсовое масло входит в меню долгожителей многих стран", — отмечает начальник отдела кондитерской и масложировой продукции НПЦ НАН Беларуси по продовольствию, Валентина Бабодей.

Продукт богат полезными ненасыщенными жирами:

Омега-3 (альфа-линолевая кислота) — до 15%, в то время как в подсолнечном и оливковом масле её меньше 1,5%.

Омега-6 (линолевая кислота) — до 25%.

Омега-9 (олеиновая кислота) — более 57%.

Эти вещества укрепляют сосуды, снижают уровень холестерина и положительно влияют на работу сердца. Кроме того, 20 г рапсового масла полностью покрывают суточную потребность организма в витамине Е. Также в составе есть важные микроэлементы: цинк, медь, железо и холин, который полезен для нервной системы.

Как выбрать рапсовое масло

В магазинах представлено несколько видов этого масла. По словам главного технолога управления по производству продуктов питания концерна "Белгоспищепром" Галины Ильиной, его можно разделить на несколько категорий:

Рафинированное дезодорированное — самый популярный вариант. Рафинированное дезодорированное премиум — используется в том числе для детского питания. Масляные смеси — растительные масла на основе рапсового. Рафинированное масло с ароматизаторами — например, с добавлением прованских трав. Нерафинированное холодного отжима — идеальный вариант для салатов и холодных блюд.

Большинство покупателей выбирают классическое рафинированное масло без запаха. Оно подходит для жарки, заправки салатов, маринадов и соусов. Объём бутылки можно выбрать под свои нужды — от 750 мл до 5 литров, а цена варьируется от 4,15 до 5,85 рубля за литр.

Почему производство рапсового масла стремительно растёт

За последние годы производство рапсового масла в Беларуси выросло в 6,7 раза. А продажи на внутреннем рынке удвоились.

"Если в 2020 году в магазины поступило 1025 тонн рапсового масла, то в 2024-м — уже 2175 тонн", — подчеркивает Галина Ильина.

Белорусское масло востребовано не только внутри страны. Например, Израиль особенно ценит его качество. Производители готовы увеличивать объемы, ведь урожайность рапса тоже растёт: если в 2021 году собрали 715,2 тыс. тонн маслосемян, то в 2024-м — уже 1040,3 тыс. тонн.

Уточнения

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

