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Как приготовить яйца правильно? Один способ даёт максимум пользы, другой – разрушает здоровье

1:22
Еда

Яйца — один из самых питательных и полезных продуктов, но не каждый способ приготовления одинаково хорош. Оказывается, привычная яичница может навредить организму, а варёные яйца — самый безопасный и полезный вариант.

яйца
Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
яйца

Как же готовить яйца правильно, чтобы получить максимум пользы и минимум вреда?

Сколько яиц можно есть в день?

  • Здоровым людям — 1-2 яйца в день.
  • Спортсменам — до 3-4 яиц в сутки.
  • Тем, кто следит за холестерином — 4-5 яиц в неделю.
  • Перед сном лучше употреблять только белок, так как желток может давать нагрузку на печень.

Самые полезные способы приготовления

  • Варёные яйца (вкрутую и всмятку) — оптимальный вариант, сохраняющий максимум полезных веществ.
  • Яйца пашот — не требуют масла, нежные и легко усваиваются.
  • Омлет без масла или на пару — лёгкий и диетический способ приготовления.

Чего лучше избегать?

  • Яичница на масле — при жарке образуются вредные вещества, а масло увеличивает калорийность.
  • Сырые яйца — могут стать причиной инфекций, особенно сальмонеллёза.

если хотите здоровое питание без риска для организма, выбирайте варёные яйца или омлет без масла.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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