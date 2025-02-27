Как приготовить яйца правильно? Один способ даёт максимум пользы, другой – разрушает здоровье

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца — один из самых питательных и полезных продуктов, но не каждый способ приготовления одинаково хорош. Оказывается, привычная яичница может навредить организму, а варёные яйца — самый безопасный и полезный вариант.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйца

Как же готовить яйца правильно, чтобы получить максимум пользы и минимум вреда?

Сколько яиц можно есть в день?

Здоровым людям — 1-2 яйца в день.

— 1-2 яйца в день. Спортсменам — до 3-4 яиц в сутки.

— до 3-4 яиц в сутки. Тем, кто следит за холестерином — 4-5 яиц в неделю.

— 4-5 яиц в неделю. Перед сном лучше употреблять только белок, так как желток может давать нагрузку на печень.

Самые полезные способы приготовления

Варёные яйца (вкрутую и всмятку) — оптимальный вариант, сохраняющий максимум полезных веществ.

— оптимальный вариант, сохраняющий максимум полезных веществ. Яйца пашот — не требуют масла, нежные и легко усваиваются.

— не требуют масла, нежные и легко усваиваются. Омлет без масла или на пару — лёгкий и диетический способ приготовления.

Чего лучше избегать?

Яичница на масле — при жарке образуются вредные вещества, а масло увеличивает калорийность.

— при жарке образуются вредные вещества, а масло увеличивает калорийность. Сырые яйца — могут стать причиной инфекций, особенно сальмонеллёза.

если хотите здоровое питание без риска для организма, выбирайте варёные яйца или омлет без масла.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.

