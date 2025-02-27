Вы пробовали приготовить пышный, воздушный омлет, но он постоянно оседает, подгорает или получается резиновым? Не спешите отказываться от мечты о идеальном завтраке!
Оказывается, секрет прост — правильные пропорции, верная техника и один необычный метод.
На одно яйцо берём:
Эта добавка придаст нежную текстуру и объём, не давая омлету расползтись.
Важно! Если накрыть крышкой слишком рано, омлет может осесть.
Если хотите попробовать необычный способ, воспользуйтесь мультиваркой:
Хотите омлет, как в лучших кафе? Просто следуйте этим нехитрым советам. Вы будете удивлены, насколько он станет пышным, нежным и аппетитным.
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.