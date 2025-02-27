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Мягкий, нежный и высокий: как приготовить омлет, который не опадёт

1:47
Еда

Вы пробовали приготовить пышный, воздушный омлет, но он постоянно оседает, подгорает или получается резиновым? Не спешите отказываться от мечты о идеальном завтраке!

Омлет
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Оказывается, секрет прост — правильные пропорции, верная техника и один необычный метод.

Идеальные пропорции для пышного омлета

На одно яйцо берём:

  • 1 ст. л. молока
  • 0,5 ст. л. муки

Эта добавка придаст нежную текстуру и объём, не давая омлету расползтись.

Выбор посуды

  • Используйте небольшую сковороду — так омлет будет держать форму.
  • Перед заливкой хорошо разогрейте сковороду, чтобы тесто сразу начало подниматься.

Правильная техника приготовления

  1. Вливаем смесь на разогретую сковороду.
  2. Жарим 5-7 минут без крышки — это позволит низу схватиться.
  3. Затем накрываем крышкой и доводим до готовности на слабом огне.

Важно! Если накрыть крышкой слишком рано, омлет может осесть.

Омлет в мультиварке: пышность на 100%

Если хотите попробовать необычный способ, воспользуйтесь мультиваркой:

  1. Налейте 500 мл воды в чашу, включите режим "Варка на пару".
  2. Взбейте 5 яиц с солью, добавьте 1 стакан молока и тщательно перемешайте.
  3. Вылейте смесь в двойной целлофановый пакет, завяжите узлом.
  4. Когда вода закипит, погрузите пакет внутрь.
  5. Через 15-20 минут достаньте — омлет будет идеально воздушным!

Хотите омлет, как в лучших кафе? Просто следуйте этим нехитрым советам. Вы будете удивлены, насколько он станет пышным, нежным и аппетитным.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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