Мягкий, нежный и высокий: как приготовить омлет, который не опадёт

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы пробовали приготовить пышный, воздушный омлет, но он постоянно оседает, подгорает или получается резиновым? Не спешите отказываться от мечты о идеальном завтраке!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Оказывается, секрет прост — правильные пропорции, верная техника и один необычный метод.

Идеальные пропорции для пышного омлета

На одно яйцо берём:

1 ст. л. молока

0,5 ст. л. муки

Эта добавка придаст нежную текстуру и объём, не давая омлету расползтись.

Выбор посуды

Используйте небольшую сковороду — так омлет будет держать форму.

Перед заливкой хорошо разогрейте сковороду, чтобы тесто сразу начало подниматься.

Правильная техника приготовления

Вливаем смесь на разогретую сковороду. Жарим 5-7 минут без крышки — это позволит низу схватиться. Затем накрываем крышкой и доводим до готовности на слабом огне.

Важно! Если накрыть крышкой слишком рано, омлет может осесть.

Омлет в мультиварке: пышность на 100%

Если хотите попробовать необычный способ, воспользуйтесь мультиваркой:

Налейте 500 мл воды в чашу, включите режим "Варка на пару". Взбейте 5 яиц с солью, добавьте 1 стакан молока и тщательно перемешайте. Вылейте смесь в двойной целлофановый пакет, завяжите узлом. Когда вода закипит, погрузите пакет внутрь. Через 15-20 минут достаньте — омлет будет идеально воздушным!

Хотите омлет, как в лучших кафе? Просто следуйте этим нехитрым советам. Вы будете удивлены, насколько он станет пышным, нежным и аппетитным.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

