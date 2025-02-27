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Этот рецепт запеканки покоряет с первой ложки — нежно, сочно, просто

1:23
Еда

Хотите приготовить простой, но невероятно вкусный ужин, который понравится всей семье? Тогда попробуйте запеканку с курицей и картофелем.

Запеканка с цукини
Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Запеканка с цукини

Это сочетание нежного пюре, сочного мяса и ароматного болгарского перца, запечённое под румяной сырной корочкой. Готовится легко, а ингредиенты есть в каждом доме!

Что понадобится:

  • Картофель — 1,5 кг
  • Куриное филе — 600 г
  • Болгарский перец — 2 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 50 г
  • Соль, перец, специи — по вкусу

Как приготовить:

  1. Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости.
  2. Пока он варится, обжарьте куриное филе до золотистой корочки.
  3. Нарежьте болгарский перец соломкой, добавьте его к курице, жарьте до испарения лишней жидкости.
  4. Разомните картошку в пюре, добавьте сливочное масло, яйца и тщательно перемешайте.
  5. Выложите пюре в форму для запекания, сформировав бортики, а в центр — курицу с перцем.
  6. Посыпьте тёртым сыром и запекайте 30 минут при 180°C.

Готово! Подавайте горячей, дополнив свежими овощами или сметаной. Эта запеканка не оставит никого равнодушным!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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