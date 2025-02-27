Этот рецепт запеканки покоряет с первой ложки — нежно, сочно, просто

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите приготовить простой, но невероятно вкусный ужин, который понравится всей семье? Тогда попробуйте запеканку с курицей и картофелем.

Фото: flickr.com by anjanettew, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запеканка с цукини

Это сочетание нежного пюре, сочного мяса и ароматного болгарского перца, запечённое под румяной сырной корочкой. Готовится легко, а ингредиенты есть в каждом доме!

Что понадобится:

Картофель — 1,5 кг

Куриное филе — 600 г

Болгарский перец — 2 шт.

Сыр — 100 г

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 50 г

Соль, перец, специи — по вкусу

Как приготовить:

Отварите картофель в подсоленной воде до мягкости. Пока он варится, обжарьте куриное филе до золотистой корочки. Нарежьте болгарский перец соломкой, добавьте его к курице, жарьте до испарения лишней жидкости. Разомните картошку в пюре, добавьте сливочное масло, яйца и тщательно перемешайте. Выложите пюре в форму для запекания, сформировав бортики, а в центр — курицу с перцем. Посыпьте тёртым сыром и запекайте 30 минут при 180°C.

Готово! Подавайте горячей, дополнив свежими овощами или сметаной. Эта запеканка не оставит никого равнодушным!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

