Хотите приготовить простой, но невероятно вкусный ужин, который понравится всей семье? Тогда попробуйте запеканку с курицей и картофелем.
Это сочетание нежного пюре, сочного мяса и ароматного болгарского перца, запечённое под румяной сырной корочкой. Готовится легко, а ингредиенты есть в каждом доме!
Готово! Подавайте горячей, дополнив свежими овощами или сметаной. Эта запеканка не оставит никого равнодушным!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.