Как превратить картошку в полноценный ужин? Маленькая хитрость, которая вас удивит

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная картошка — это классика, но порой привычный вкус перестаёт радовать. Как сделать так, чтобы блюдо заиграло новыми красками?

Фото: commons.wikimedia. org by Ankur Partap Singh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жареная картошка

Оказывается, достаточно всего двух дополнительных ингредиентов, чтобы превратить обычный гарнир в настоящий кулинарный шедевр.

Секрет прост: свинина и чеснок. Именно они добавляют сытность, насыщенный вкус и пряный аромат, который никого не оставит равнодушным.

Как приготовить "брутальную" жареную картошку?

Что понадобится:

Свинина — 300 г (можно заменить на куриное филе)

Картофель — 600 г

Чеснок — 3 зубчика

Растительное масло — для жарки

Сливочное масло — 20 г

Соль и молотый перец — по вкусу

Пошаговый процесс:

Нарежьте свинину брусочками. Если используете куриное филе, готовьте по тому же принципу. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло, обжарьте мясо до лёгкой золотистой корочки. Через 2 минуты после начала жарки добавьте нарезанный брусочками картофель, хорошо перемешайте. Накройте крышкой, убавьте огонь и жарьте 5 минут. Снимите крышку, ещё раз перемешайте, добавьте сливочное масло, снова накройте и жарьте ещё 3 минуты. Всыпьте измельчённый чеснок, соль и перец, тщательно перемешайте. Уменьшите огонь до минимального и доведите блюдо до полной готовности.

Готово! Теперь ваша картошка не просто жареная, а настоящая "брутальная" — с насыщенным ароматом и мясным вкусом.

Если обычная картошка вам наскучила, попробуйте этот рецепт. Простые ингредиенты, минимум времени — и невероятный результат!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

