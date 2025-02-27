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Как превратить картошку в полноценный ужин? Маленькая хитрость, которая вас удивит

1:49
Еда

Жареная картошка — это классика, но порой привычный вкус перестаёт радовать. Как сделать так, чтобы блюдо заиграло новыми красками?

Жареная картошка
Фото: commons.wikimedia. org by Ankur Partap Singh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареная картошка

Оказывается, достаточно всего двух дополнительных ингредиентов, чтобы превратить обычный гарнир в настоящий кулинарный шедевр.

Секрет прост: свинина и чеснок. Именно они добавляют сытность, насыщенный вкус и пряный аромат, который никого не оставит равнодушным.

Как приготовить "брутальную" жареную картошку?

Что понадобится:

  • Свинина — 300 г (можно заменить на куриное филе)
  • Картофель — 600 г
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Растительное масло — для жарки
  • Сливочное масло — 20 г
  • Соль и молотый перец — по вкусу

Пошаговый процесс:

  1. Нарежьте свинину брусочками. Если используете куриное филе, готовьте по тому же принципу.
  2. Разогрейте сковороду, налейте растительное масло, обжарьте мясо до лёгкой золотистой корочки.
  3. Через 2 минуты после начала жарки добавьте нарезанный брусочками картофель, хорошо перемешайте.
  4. Накройте крышкой, убавьте огонь и жарьте 5 минут.
  5. Снимите крышку, ещё раз перемешайте, добавьте сливочное масло, снова накройте и жарьте ещё 3 минуты.
  6. Всыпьте измельчённый чеснок, соль и перец, тщательно перемешайте.
  7. Уменьшите огонь до минимального и доведите блюдо до полной готовности.

Готово! Теперь ваша картошка не просто жареная, а настоящая "брутальная" — с насыщенным ароматом и мясным вкусом.

Если обычная картошка вам наскучила, попробуйте этот рецепт. Простые ингредиенты, минимум времени — и невероятный результат!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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