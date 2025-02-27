Из чего делают растворимый кофе? Правда, о которой не говорят производители

Многие любители кофе отдают предпочтение растворимому напитку. Он удобен, быстро готовится и может долго храниться. Однако задумывались ли вы, что именно вы пьёте, когда завариваете растворимый кофе?
Разбираемся, из чего его делают, какие процессы проходят кофейные зёрна и почему разные виды растворимого кофе отличаются по вкусу.
Основа продукта — кофейные зёрна, но их качество отличается от того, что используется для молотого кофе.
Процесс начинается с обработки зелёных зёрен:
1. Порошковый кофе
2. Гранулированный кофе
3. Сублимированный кофе (freeze-dried)
Растворимый кофе не является полноценным заменителем натурального. В процессе производства зёрна теряют большую часть вкусовых свойств, особенно при использовании дешёвых технологий.
Если хотите получить максимально приближенный к натуральному вкус, выбирайте сублимированный вариант — он сохраняет аромат и насыщенность лучше других.
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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