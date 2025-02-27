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Из чего делают растворимый кофе? Правда, о которой не говорят производители

2:42
Еда

Многие любители кофе отдают предпочтение растворимому напитку. Он удобен, быстро готовится и может долго храниться. Однако задумывались ли вы, что именно вы пьёте, когда завариваете растворимый кофе?

Чашка кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Разбираемся, из чего его делают, какие процессы проходят кофейные зёрна и почему разные виды растворимого кофе отличаются по вкусу.

Что входит в состав растворимого кофе?

Основа продукта — кофейные зёрна, но их качество отличается от того, что используется для молотого кофе.

  • Чаще всего для производства растворимого кофе берут робусту — она дешевле арабики, содержит больше кофеина, но имеет менее насыщенный вкус.
  • В пакетиках "3 в 1" кофе содержится минимальное количество. Основу составляют сахар, сливочные заменители и ароматизаторы.

Как делают растворимый кофе?

Процесс начинается с обработки зелёных зёрен:

  • Их перебирают, очищают и обжаривают.
  • Затем перемалывают и заваривают в экстракционных батареях — это огромные резервуары, в которых кофе варится несколько часов.
  • В процессе жидкость насыщается кофеином, кислотами, минералами и другими веществами.
  • Полученный экстракт высушивают одним из трёх способов, в зависимости от того, какой вид кофе производится.

Какие бывают виды растворимого кофе?

1. Порошковый кофе

  • Жидкий экстракт распыляют в горячем воздухе, капли быстро высыхают и превращаются в порошок.
  • Вкус и аромат практически полностью теряются.
  • Чтобы компенсировать это, производители добавляют красители и ароматизаторы.

2. Гранулированный кофе

  • Экстракт обрабатывают водяным паром, а затем высушивают.
  • Получаются гранулы, но вкус и аромат теряются почти полностью, как и в порошковом варианте.

3. Сублимированный кофе (freeze-dried)

  • Экстракт замораживают, затем удаляют влагу с помощью вакуума.
  • Этот метод позволяет максимально сохранить вкус и аромат.
  • Именно сублимированный кофе считается самым качественным среди растворимых.

Растворимый кофе не является полноценным заменителем натурального. В процессе производства зёрна теряют большую часть вкусовых свойств, особенно при использовании дешёвых технологий.

Если хотите получить максимально приближенный к натуральному вкус, выбирайте сублимированный вариант — он сохраняет аромат и насыщенность лучше других.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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