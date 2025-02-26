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Как сделать тесто пышным без дрожжей? Лайфхак, который знают не все

2:16
Еда

Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что строго следуете рецепту, а результат всё равно разочаровывает? Бисквит осел, кексы подгорели, а песочное тесто крошится в руках. Кажется, что идеальная выпечка — это либо удача, либо магия.

Сладости
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Rawlinson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сладости

Но есть один секретный ингредиент, который может исправить любую ситуацию. Он есть на каждой кухне, но о нём редко говорят в кулинарных школах.

Знакомьтесь: яблочный уксус

Нет, речь не о разрыхлителе, ванили или дрожжах. Всё гораздо проще — яблочный уксус. Тот самый, который годами стоит в шкафу без дела.

Почему он работает?

  • При смешивании с содой образует миллионы пузырьков воздуха, делая тесто пышным и воздушным.
  • Нейтрализует вкус соды, избавляя выпечку от неприятного мыльного привкуса.
  • Продлевает свежесть — пироги и кексы дольше остаются мягкими и влажными.

Как использовать этот лайфхак?

Добавьте 1 чайную ложку уксуса на 2 стакана муки, и ваш бисквит будет невесомым, как облако.

Хотите, чтобы шоколадный торт был влажным и мягким даже через три дня? Добавьте в тесто ложку уксуса.

Если песочное тесто постоянно крошится, просто влейте немного уксуса в замес — оно станет эластичным и сохранит идеальную форму после выпечки.

А если у вас бездрожжевой хлеб?

Тогда уксус поможет и тут! Добавьте его в воду перед замесом, и мякиш получится таким же мягким, как в деревенской печи.

Важно не переборщить!

Если перелить уксуса, тесто может приобрести лишнюю кислинку. Это легко исправить — просто добавьте чуть больше сахара или ванили.

А теперь самый важный секрет: уксус можно заменить лимонным соком или кефиром, но именно яблочный вариант идеален для сладкой выпечки — его аромат почти незаметен.

Попробуйте добавить его в оладьи, блины или пряники, и результат вас поразит.

Шефы могут говорить, что это "читерство", но разве вам важно их мнение, если на вашем столе стоит идеальный пирог?

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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