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Когда желудок в коме, а мозг в отключке — этот суп вернёт к жизни при похмелье

Еда

После весёлых праздников и пьяных танцев наступает момент жестокого пробуждения. Рефлексы не работают, в желудке буря, а эмоции потихоньку ускользают? Похмелье — тот ещё "кудесник", который забирает все силы. Но переживать не стоит, ведь зимой каникулы не бесконечны, а с похмельем лучше не тянуть — пора с этим что-то делать.

Похмелье
Фото: Designed by Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похмелье

Отличный способ облегчить состояние — сытный и наваристый суп. Он поможет восстановить силы, а в организме начнется реабилитация уже через несколько часов. Бульон на основе курицы или баранины, насыщенный белками и полезными жирными кислотами, работает как ластик, стирая все следы алкоголя, которые мучают организм по утрам. А для тех, кто не может справиться с твердым питанием, суп идеально подходит, ведь его можно спокойно проглотить, не напрягаясь.

Мы собрали для вас настоящие "похмельные бестселлеры", которые имеют многовековую репутацию спасителей по всему миру: хаш, калья, шотландский суп кок-а-лики, греческий авголемоно и даже жидкий винегрет.

Хаш

Похмелье на Кавказе всегда лечат хашем. На третьем дне свадьбы армяне обязательно варят этот суп, а в Грузии его подают на утро после весёлых застолий. Хаш — это горячий "холодец" из говяжьих ножек и рубца, а его волшебные свойства объясняются наличием коллагена, который обволакивает раздражённый желудок и помогает ему прийти в норму. Когда хаш готовится всю ночь, он получается настолько густым и сытным, что даже склеивает губы, но зато обязательно приведёт в чувство.

Авголемоно

Греческий суп, популярный среди тех, кто утром после весёлой ночи чувствует себя неважно. Греки, как известно, могут перебрать и русских, так что рецепты похмельных супов у них отточены до совершенства. В авголемоно лимон придает супу нужную кислинку, куриный бульон и сырое яйцо создают смягчающую основу, а рис абсорбирует все лишнее. Этот суп творит чудеса с головной болью и проблемами с желудком.

Чихиртма

Грузинский суп с курицей — просто находка для тех, кто переживает тяжёлое утро. Как и все кулинарные шедевры Грузии, чихиртма помогает выкарабкаться из похмелья с достоинством, как бы нежно поглаживая по голове. Готовится легко, если не забыть обустроить себя немного водой и аспирином заранее.

Грибная калья

Русский суп калья относится к древним рассольным блюдам, идеально подходящим для того, чтобы облегчить похмелье. Рассол — это командир, который спасает, доставляя соль, витамин C и кислоту. Для кальи можно взять мясной, грибной или куриный бульон, добавить рассол и солёные огурцы. Этот суп заставит вас встать с постели и почувствовать себя живым.

Жидкий винегрет

Все, что вам нужно в период похмелья, — это жидкий винегрет. Порезанные свекла, морковь и лук превращаются в суп, который можно есть ложкой. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто не может есть твердую пищу в тяжелые похмельные дни.

Сборная солянка

Если верить кулинарным сказкам, солянки появились в России в XV веке благодаря водке. Они стали заменой тяжелой пищи, что помогало организму справляться с последствиями употребления алкоголя. Солянка — идеальный выбор для похмельного аппетита: много мяса и специй, которые помогут вам прийти в себя.

Куриная лапша с потрохами

Это рецепт без всяких заморочек, который помогает при похмелье. Куриный бульон в сочетании с потрохами действует на организм целебно, а вкус супа согревает душу. Даже не нужно громких слов — "супчик горячий, да с потрошками" сам о себе всё расскажет.

Борщ том-ям

Гибрид двух супов, придуманный шефом ресторана, сочетает в себе полезные силы борща и том-ям. Борщ с креветками и специями работает как контраст для вашего потрясённого организма. Приятный баланс сладости и остроты поднимет настроение и ускорит восстановление.

Магрибский томатный суп

Марокканский суп — это куриный бульон с кислинкой томатов и согревающими специями, который бодрит не хуже чашки кофе. Лимон в составе не только добавляет яркости, но и помогает вашему организму оправиться после бурной ночи.

Уточнения

Похме́лье — постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкогольными напитками, сопровождающееся неприятными психологическими и физиологическими эффектами, такими как головная боль, раздражительность, сухость во рту, потливость, тошнота.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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