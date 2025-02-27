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Как добавить чернослив в суп и не пожалеть об этом: рецепт, проверенный веками

3:15
Еда

Шотландская кухня редко ассоциируется с изысканностью, но у неё есть свои гастрономические сокровища. Одна из таких жемчужин — праздничная похлебка, которая доказывает, что простота может быть вкуснее любых поварских изысков. Секрет этого блюда — не в дорогих ингредиентах или сложной технике, а в сочетании привычных продуктов, создающих уютный, чуть сладковатый вкус с ароматом трав и специй.

Шотландская похлебка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шотландская похлебка

Такую похлебку традиционно готовят на праздники, особенно зимой, когда хочется чего-то горячего и душевного. Главные герои рецепта — курица, чернослив и рис, а завершает картину тонкий пряный аромат тимьяна и лаврового листа.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Курица — 1 кг
  • Лук-порей (белая часть) — 2 шт.
  • Чернослив без косточек — 150 г
  • Рис — 100 г
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Тимьян — 2 веточки
  • Петрушка — небольшой пучок
  • Соль, перец — по вкусу

Как приготовить шотландскую похлебку

1. Обжариваем курицу

Курицу разрубите на крупные куски. В кастрюле с толстым дном слегка обжарьте мясо на растительном масле до золотистой корочки. Обжарка усилит вкус бульона и сделает суп насыщеннее.

2. Варим бульон

Залейте курицу водой (примерно 2-2,5 литра), добавьте лавровый лист, тимьян и половину петрушки. Доведите до кипения, снимите пену и варите на слабом огне около 30 минут.

3. Добавляем лук-порей

Нарежьте белую часть порея крупными кусками (примерно по 2 см) и отправьте в кастрюлю. Варите ещё 20 минут, чтобы лук стал мягким и сладковатым.

4. Чернослив и рис

Когда бульон приобретет насыщенный вкус, выньте курицу. На её место положите чернослив и насыпьте рис. Посолите, поперчите и варите ещё 20 минут до мягкости риса.

5. Завершающий штрих

Снимите мясо с костей, разберите его на кусочки и верните в кастрюлю. Прогрейте суп 5 минут, добавьте оставшуюся петрушку и подавайте горячим.

Почему это праздничное блюдо

Фрукты в супе — типичная для шотландской кухни деталь. Чернослив придает бульону легкую сладость, которая идеально сочетается с нежной курицей. Такой суп подают на зимние праздники — от Рождества до Нового года, когда еда должна быть не только сытной, но и согревающей.

"Секрет этого супа в балансе — немного сладости, немного пряностей и очень много уюта", — так описывают это блюдо в старинных шотландских кулинарных книгах.

Полезные советы:

  • Если хотите сделать похлебку сытнее, замените рис перловкой – так получится еще более традиционный вариант.
  • Чернослив можно замочить в горячей воде или бульоне, чтобы он стал мягче.
  • Для пикантного вкуса добавьте щепотку мускатного ореха или корицы.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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