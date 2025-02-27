Как добавить чернослив в суп и не пожалеть об этом: рецепт, проверенный веками

Шотландская кухня редко ассоциируется с изысканностью, но у неё есть свои гастрономические сокровища. Одна из таких жемчужин — праздничная похлебка, которая доказывает, что простота может быть вкуснее любых поварских изысков. Секрет этого блюда — не в дорогих ингредиентах или сложной технике, а в сочетании привычных продуктов, создающих уютный, чуть сладковатый вкус с ароматом трав и специй.
Такую похлебку традиционно готовят на праздники, особенно зимой, когда хочется чего-то горячего и душевного. Главные герои рецепта — курица, чернослив и рис, а завершает картину тонкий пряный аромат тимьяна и лаврового листа.
Курицу разрубите на крупные куски. В кастрюле с толстым дном слегка обжарьте мясо на растительном масле до золотистой корочки. Обжарка усилит вкус бульона и сделает суп насыщеннее.
Залейте курицу водой (примерно 2-2,5 литра), добавьте лавровый лист, тимьян и половину петрушки. Доведите до кипения, снимите пену и варите на слабом огне около 30 минут.
Нарежьте белую часть порея крупными кусками (примерно по 2 см) и отправьте в кастрюлю. Варите ещё 20 минут, чтобы лук стал мягким и сладковатым.
Когда бульон приобретет насыщенный вкус, выньте курицу. На её место положите чернослив и насыпьте рис. Посолите, поперчите и варите ещё 20 минут до мягкости риса.
Снимите мясо с костей, разберите его на кусочки и верните в кастрюлю. Прогрейте суп 5 минут, добавьте оставшуюся петрушку и подавайте горячим.
Фрукты в супе — типичная для шотландской кухни деталь. Чернослив придает бульону легкую сладость, которая идеально сочетается с нежной курицей. Такой суп подают на зимние праздники — от Рождества до Нового года, когда еда должна быть не только сытной, но и согревающей.
"Секрет этого супа в балансе — немного сладости, немного пряностей и очень много уюта", — так описывают это блюдо в старинных шотландских кулинарных книгах.
Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. Относится к сухофруктам.
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