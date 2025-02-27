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Безглютеновый хлеб на 1 яйце — простой и полезный рецепт

2:30
Еда

Знаете ли вы, что можно приготовить питательный хлеб всего из одного яйца и безглютеновых ингредиентов? Этот простой в приготовлении рецепт безглютенового овсяного хлеба идеально подойдёт для тех, кто ищет более полезную альтернативу обычному хлебу или страдает непереносимостью глютена. Благодаря высокому содержанию клетчатки и белка, этот хлеб не только вкусный, но и полезный для организма.

Хлеб
Фото: commons.wikimedia.org by FASTILY, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Хлеб

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 стакан безглютеновой овсяной муки
  • 1/4 стакана молока (можно заменить растительным: миндальным или кокосовым)
  • 2 ст. ложки оливкового или кокосового масла
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 1 ч. ложка мёда или натурального подсластителя (по желанию)

Как приготовить овсяный хлеб?

1. Приготовление теста

Разбейте яйцо в миску и взбейте вилкой или венчиком до однородности. Добавьте масло, молоко и, если используете, мёд или подсластитель. Перемешайте до полной однородности.

2. Смешивание сухих ингредиентов

В отдельной миске соедините овсяную муку, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте, чтобы разрыхлитель равномерно распределился.

3. Соединение сухих и жидких ингредиентов

Постепенно добавляйте сухую смесь в жидкие ингредиенты, постоянно помешивая. Тесто должно получиться густым, но достаточно мягким, чтобы его можно было распределить по форме.

4. Подготовка формы

Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте маслом небольшую форму для хлеба или застелите её пергаментной бумагой. Переложите тесто в форму и разровняйте поверхность.

5. Выпекание

Отправьте хлеб в духовку на 30-40 минут, пока верх не станет золотистым. Проверьте готовность, проткнув хлеб зубочисткой — если она выходит сухой, хлеб готов.

6. Остывание и подача

Достаньте хлеб из духовки, дайте ему немного остыть в форме, затем извлеките. Можно подавать тёплым или дождаться полного остывания перед нарезкой.

Этот безглютеновый овсяный хлеб станет отличной основой для завтраков и перекусов. Попробуйте его с авокадо, сыром или ореховой пастой!

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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