Знаете ли вы, что можно приготовить питательный хлеб всего из одного яйца и безглютеновых ингредиентов? Этот простой в приготовлении рецепт безглютенового овсяного хлеба идеально подойдёт для тех, кто ищет более полезную альтернативу обычному хлебу или страдает непереносимостью глютена. Благодаря высокому содержанию клетчатки и белка, этот хлеб не только вкусный, но и полезный для организма.
Разбейте яйцо в миску и взбейте вилкой или венчиком до однородности. Добавьте масло, молоко и, если используете, мёд или подсластитель. Перемешайте до полной однородности.
В отдельной миске соедините овсяную муку, разрыхлитель и соль. Тщательно перемешайте, чтобы разрыхлитель равномерно распределился.
Постепенно добавляйте сухую смесь в жидкие ингредиенты, постоянно помешивая. Тесто должно получиться густым, но достаточно мягким, чтобы его можно было распределить по форме.
Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте маслом небольшую форму для хлеба или застелите её пергаментной бумагой. Переложите тесто в форму и разровняйте поверхность.
Отправьте хлеб в духовку на 30-40 минут, пока верх не станет золотистым. Проверьте готовность, проткнув хлеб зубочисткой — если она выходит сухой, хлеб готов.
Достаньте хлеб из духовки, дайте ему немного остыть в форме, затем извлеките. Можно подавать тёплым или дождаться полного остывания перед нарезкой.
Этот безглютеновый овсяный хлеб станет отличной основой для завтраков и перекусов. Попробуйте его с авокадо, сыром или ореховой пастой!
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.