Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Запах немытого тела: Алибасов рассказал, почему с Лозой невозможно было стоять на сцене
Этот маникюр сведёт с ума: 10 вариантов французского маникюра на весну 2025
Устали от запаха в термосе? Узнайте, как быстро избавиться от проблемы
Бывший хакер призвал создать в России киберармию: кто будет ею командовать?
Сдать Украину — политолог Ищенко назвал перспективы Запада на четвертый год СВО
Лорд Волан-де-Морт: кого из актёров хотели бы видеть в новом сериале от HBO
Три шага к идеальному урожаю голубики: исправляем главные ошибки
Гены не приговор: учёные рассказали как продлить молодость
Больше не злится: Лолита публично простила Киркорова, которого считала предателем

Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости

2:49
Еда

Бамия — овощ, который в нашей стране практически неизвестен, но во всём мире её ценят уже сотни лет. В Чешской Республике она только начинает набирать популярность, несмотря на богатый состав и полезные свойства. Бамия — это продолговатые зелёные стручки, которые по вкусу напоминают что-то среднее между фасолью и цуккини. В ней содержится огромное количество ценных веществ, и мы расскажем, как включить её в свой рацион.

Тушёное мясо с овощами
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушёное мясо с овощами

Что такое бамия и почему её называют "дамским пальчиком"?

Этот необычный овощ — разновидность съедобных растений из того же семейства, что мальва и гибискус. Предположительно, бамия родом из Эфиопии, но сегодня её выращивают по всему миру. В Британии её называют "дамский пальчик" за продолговатую форму.

Сегодня бамию всё чаще можно встретить в магазинах здорового питания. В продаже есть как свежие стручки, так и переработанные продукты из неё - например, мука или порошок для выпечки.

Чем полезна бамия?

Этот овощ богат клетчаткой, витаминами и минералами. Вот какие полезные свойства есть у бамии:

  • Укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина C.
  • Благоприятно влияет на сердце - в ней есть калий и магний, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.
  • Снижает уровень сахара в крови и помогает регулировать кровяное давление.
  • Способствует улучшению пищеварения за счёт большого количества клетчатки.
  • Укрепляет кости, поскольку содержит кальций и фосфор.
  • Подходит для диетического питания - в 100 г бамии всего 36 ккал.

Бамия также богата слизистыми веществами, которые помогают при заболеваниях желудка, кишечника и улучшают пищеварение. Этот овощ полезен людям, страдающим язвенной болезнью, запорами и даже геморроем.

Как использовать бамию в кулинарии?

Хотя этот овощ часто ассоциируется с экзотической кухней, он отлично подходит и для привычных нам блюд.

  • Загущает соусы и супы — благодаря своей консистенции делает блюда более кремовыми.
  • Подходит для тушёных блюд и рагу — хорошо сочетается с помидорами, чесноком, луком, карри и паприкой.
  • Можно готовить на гриле, запекать, варить и жарить — бамия универсальна.
  • Добавляется в салаты в сыром виде — придаёт свежий вкус.

Самый простой способ попробовать бамию — слегка потушить её с помидорами, луком и чесноком. Это вкусный и полезный гарнир, который наверняка понравится всей семье.

Уточнения

Абельмо́ш съедобный (ба́мия, окра, гомбо, Дамские пальчики; лат. Abelmoschus esculentus, по другой классификации — Hibiscus esculentus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Абельмош (Abelmoschus) семейства Мальвовые, овощная культура.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Шоу-бизнес
Зрители объявили бойкот Первому каналу: Юту и SHAMAN'а вырезали из концерта к 23 февраля
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Авто
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Худшие стрижки для пожилых женщин в 2025 году
Запрещали, запрещали — и снова передумали: ЕС не смог полностью отказаться от ДВС
Тучи над статусом самого богатого человека в мире сгущаются: Илон Маск теряет миллиарды
Тихое убийство. Как США могут снести Зеленского, не делая этого открыто Дмитрий Плотников Забудьте о рогах и копытах — истинный образ дьявола вас удивит Игорь Буккер Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Последние материалы
Больше не злится: Лолита публично простила Киркорова, которого считала предателем
Стресс, усталость и смартфоны: факторы, из-за которых таксисты создают опасность на дорогах
Кастос — крошечный остров без авто и суеты
Кроссоверы, которые могут дать бой Toyota RAV4: рейтинг экспертов
Как приготовить яйца правильно? Один способ даёт максимум пользы, другой – разрушает здоровье
Безглютеновый хлеб на 1 яйце — простой и полезный рецепт
Безопасность прежде всего: Ульяновский автозавод начнет производство подушек безопасности с нуля
Гибкость на максимум: как правильно делать растяжку и чего избегать
Угроза из космоса: Китай разрабатывает систему против астероидов
Страны БРИКС наметили главные направления сотрудничества в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.