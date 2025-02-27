Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости

2:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Бамия — овощ, который в нашей стране практически неизвестен, но во всём мире её ценят уже сотни лет. В Чешской Республике она только начинает набирать популярность, несмотря на богатый состав и полезные свойства. Бамия — это продолговатые зелёные стручки, которые по вкусу напоминают что-то среднее между фасолью и цуккини. В ней содержится огромное количество ценных веществ, и мы расскажем, как включить её в свой рацион.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тушёное мясо с овощами

Что такое бамия и почему её называют "дамским пальчиком"?

Этот необычный овощ — разновидность съедобных растений из того же семейства, что мальва и гибискус. Предположительно, бамия родом из Эфиопии, но сегодня её выращивают по всему миру. В Британии её называют "дамский пальчик" за продолговатую форму.

Сегодня бамию всё чаще можно встретить в магазинах здорового питания. В продаже есть как свежие стручки, так и переработанные продукты из неё - например, мука или порошок для выпечки.

Чем полезна бамия?

Этот овощ богат клетчаткой, витаминами и минералами. Вот какие полезные свойства есть у бамии:

Укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина C.

благодаря высокому содержанию витамина C. Благоприятно влияет на сердце - в ней есть калий и магний, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

- в ней есть калий и магний, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Снижает уровень сахара в крови и помогает регулировать кровяное давление.

и помогает регулировать кровяное давление. Способствует улучшению пищеварения за счёт большого количества клетчатки.

за счёт большого количества клетчатки. Укрепляет кости , поскольку содержит кальций и фосфор.

, поскольку содержит кальций и фосфор. Подходит для диетического питания - в 100 г бамии всего 36 ккал.

Бамия также богата слизистыми веществами, которые помогают при заболеваниях желудка, кишечника и улучшают пищеварение. Этот овощ полезен людям, страдающим язвенной болезнью, запорами и даже геморроем.

Как использовать бамию в кулинарии?

Хотя этот овощ часто ассоциируется с экзотической кухней, он отлично подходит и для привычных нам блюд.

Загущает соусы и супы — благодаря своей консистенции делает блюда более кремовыми.

— благодаря своей консистенции делает блюда более кремовыми. Подходит для тушёных блюд и рагу — хорошо сочетается с помидорами, чесноком, луком, карри и паприкой.

— хорошо сочетается с помидорами, чесноком, луком, карри и паприкой. Можно готовить на гриле, запекать, варить и жарить — бамия универсальна.

— бамия универсальна. Добавляется в салаты в сыром виде — придаёт свежий вкус.

Самый простой способ попробовать бамию — слегка потушить её с помидорами, луком и чесноком. Это вкусный и полезный гарнир, который наверняка понравится всей семье.

Уточнения

Абельмо́ш съедобный (ба́мия, окра, гомбо, Дамские пальчики; лат. Abelmoschus esculentus, по другой классификации — Hibiscus esculentus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Абельмош (Abelmoschus) семейства Мальвовые, овощная культура.

