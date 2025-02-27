Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости

Бамия — овощ, который в нашей стране практически неизвестен, но во всём мире её ценят уже сотни лет. В Чешской Республике она только начинает набирать популярность, несмотря на богатый состав и полезные свойства. Бамия — это продолговатые зелёные стручки, которые по вкусу напоминают что-то среднее между фасолью и цуккини. В ней содержится огромное количество ценных веществ, и мы расскажем, как включить её в свой рацион.
Этот необычный овощ — разновидность съедобных растений из того же семейства, что мальва и гибискус. Предположительно, бамия родом из Эфиопии, но сегодня её выращивают по всему миру. В Британии её называют "дамский пальчик" за продолговатую форму.
Сегодня бамию всё чаще можно встретить в магазинах здорового питания. В продаже есть как свежие стручки, так и переработанные продукты из неё - например, мука или порошок для выпечки.
Этот овощ богат клетчаткой, витаминами и минералами. Вот какие полезные свойства есть у бамии:
Бамия также богата слизистыми веществами, которые помогают при заболеваниях желудка, кишечника и улучшают пищеварение. Этот овощ полезен людям, страдающим язвенной болезнью, запорами и даже геморроем.
Хотя этот овощ часто ассоциируется с экзотической кухней, он отлично подходит и для привычных нам блюд.
Самый простой способ попробовать бамию — слегка потушить её с помидорами, луком и чесноком. Это вкусный и полезный гарнир, который наверняка понравится всей семье.
Абельмо́ш съедобный (ба́мия, окра, гомбо, Дамские пальчики; лат. Abelmoschus esculentus, по другой классификации — Hibiscus esculentus) — однолетнее травянистое растение, вид рода Абельмош (Abelmoschus) семейства Мальвовые, овощная культура.
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