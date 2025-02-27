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Тревожный сигнал: почему охлажденное мясо может стать причиной отравления

1:27
Еда

Профессиональный повар Андрей Алексеев рассказал, какое мясо безопаснее покупать: охлажденное или замороженное.

Мясо на гриле
Фото: commons.wikimedia.org by 김태경, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясо на гриле

Какое мясо безопаснее

Эксперт рекомендует покупать охлажденное мясо и полуфабрикаты только у проверенных продавцов, которые заботятся о качестве своей продукции и репутации, пишет ИА RuNews24.ru. Однако в летний период, особенно в регионах с жарким климатом, такие покупки лучше избегать, будь то рынки или супермаркеты.

Охлажденную продукцию сложно транспортировать, сохраняя необходимые условия хранения. Это связано с возможными нарушениями температурного режима при перевозке мяса и продуктов из заготовительных цехов в магазины. Даже наличие холодильников в транспортных средствах не гарантирует полного соблюдения условий, поскольку во время разгрузки машины температура внутри резко повышается, создавая благоприятные условия для размножения бактерий.

Замороженная продукция считается более безопасной, так как даже при нарушении условий транспортировки она остается замороженной благодаря низкой температуре (-18°C). Современная технология быстрой заморозки позволяет избежать активного размножения микроорганизмов, делая такую продукцию безопасной для потребления после правильного размораживания в холодильнике.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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