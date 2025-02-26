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Спокойной ночи, голод! 5 перекусов, которые не испортят сон и фигуру

2:31
Еда

Чувствуете голод перед сном, но не хотите навредить фигуре или сну? Выбор правильного перекуса может помочь утолить голод и обеспечить крепкий сон.

Греческий йогурт с ягодами и орехами
Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Греческий йогурт с ягодами и орехами

Почему важно выбирать легкие перекусы перед сном

Тяжелая или сладкая пища перед сном может нарушить пищеварение и ухудшить качество сна. Легкие закуски, богатые белком и клетчаткой, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и способствуют восстановлению организма во время ночного отдыха.

Рекомендованные варианты перекусов:

Нежирный йогурт или творог: Богаты кальцием и белком, способствуют насыщению и восстановлению мышц.

  • Овощи: Морковь, огурцы или сельдерей — низкокалорийные продукты, богатые клетчаткой, улучшающие пищеварение.
  • Орехи и семечки: Горсть миндаля или грецких орехов обеспечит организм полезными жирами и белком, но важно соблюдать умеренность из-за их калорийности.
  • Травяной чай или вода с лимоном: Помогают расслабиться и подготовиться ко сну, поддерживая водный баланс.

Пример рецепта полезного перекуса:

Энергетические шарики с орехами и сухофруктами

  • 1,5 стакана сушеных инжира
  • 1 стакан фиников без косточек
  • 1,5 стакана овсяных хлопьев
  • 3 столовые ложки несоленого миндального масла
  • 2 столовые ложки льняного семени
  • 1 столовая ложка апельсинового сока
  • 1 столовая ложка ванильного экстракта
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление:

  • Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы.
  • Сформируйте из полученной смеси небольшие шарики.
  • Поместите их в холодильник на 15-20 минут для застывания.
  • Эти энергетические шарики богаты клетчаткой и белком, что способствует длительному ощущению сытости и поддерживает здоровье кишечника.

Продукты, которых следует избегать перед сном:

  • Сладости и выпечка: Высокое содержание сахара может вызвать скачки уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на качестве сна.
  • Острая и соленая пища: Может вызвать изжогу и задержку жидкости, приводя к дискомфорту и отечности по утрам.

Выбирая правильные перекусы перед сном, вы не только утолите голод, но и улучшите качество сна и общее самочувствие.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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