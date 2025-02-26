Спокойной ночи, голод! 5 перекусов, которые не испортят сон и фигуру

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Чувствуете голод перед сном, но не хотите навредить фигуре или сну? Выбор правильного перекуса может помочь утолить голод и обеспечить крепкий сон.

Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Греческий йогурт с ягодами и орехами

Почему важно выбирать легкие перекусы перед сном

Тяжелая или сладкая пища перед сном может нарушить пищеварение и ухудшить качество сна. Легкие закуски, богатые белком и клетчаткой, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и способствуют восстановлению организма во время ночного отдыха.

Рекомендованные варианты перекусов:

Нежирный йогурт или творог: Богаты кальцием и белком, способствуют насыщению и восстановлению мышц.

Овощи : Морковь, огурцы или сельдерей — низкокалорийные продукты, богатые клетчаткой, улучшающие пищеварение.

: Морковь, огурцы или сельдерей — низкокалорийные продукты, богатые клетчаткой, улучшающие пищеварение. Орехи и семечки : Горсть миндаля или грецких орехов обеспечит организм полезными жирами и белком, но важно соблюдать умеренность из-за их калорийности.

: Горсть миндаля или грецких орехов обеспечит организм полезными жирами и белком, но важно соблюдать умеренность из-за их калорийности. Травяной чай или вода с лимоном: Помогают расслабиться и подготовиться ко сну, поддерживая водный баланс.

Пример рецепта полезного перекуса:

Энергетические шарики с орехами и сухофруктами

1,5 стакана сушеных инжира

1 стакан фиников без косточек

1,5 стакана овсяных хлопьев

3 столовые ложки несоленого миндального масла

2 столовые ложки льняного семени

1 столовая ложка апельсинового сока

1 столовая ложка ванильного экстракта

1/2 чайной ложки молотой корицы

1/2 чайной ложки соли

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы.

Сформируйте из полученной смеси небольшие шарики.

Поместите их в холодильник на 15-20 минут для застывания.

Эти энергетические шарики богаты клетчаткой и белком, что способствует длительному ощущению сытости и поддерживает здоровье кишечника.

Продукты, которых следует избегать перед сном:

Сладости и выпечка : Высокое содержание сахара может вызвать скачки уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на качестве сна.

: Высокое содержание сахара может вызвать скачки уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на качестве сна. Острая и соленая пища: Может вызвать изжогу и задержку жидкости, приводя к дискомфорту и отечности по утрам.

Выбирая правильные перекусы перед сном, вы не только утолите голод, но и улучшите качество сна и общее самочувствие.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.