Спокойной ночи, голод! 5 перекусов, которые не испортят сон и фигуру

Чувствуете голод перед сном, но не хотите навредить фигуре или сну? Выбор правильного перекуса может помочь утолить голод и обеспечить крепкий сон.
Фото: unsplash.com by Самбазон, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Греческий йогурт с ягодами и орехами
Почему важно выбирать легкие перекусы перед сном
Тяжелая или сладкая пища перед сном может нарушить пищеварение и ухудшить качество сна. Легкие закуски, богатые белком и клетчаткой, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и способствуют восстановлению организма во время ночного отдыха.
Рекомендованные варианты перекусов:
Нежирный йогурт или творог: Богаты кальцием и белком, способствуют насыщению и восстановлению мышц.
Орехи и семечки: Горсть миндаля или грецких орехов обеспечит организм полезными жирами и белком, но важно соблюдать умеренность из-за их калорийности.
Травяной чай или вода с лимоном: Помогают расслабиться и подготовиться ко сну, поддерживая водный баланс.
Пример рецепта полезного перекуса:
Энергетические шарики с орехами и сухофруктами
1,5 стакана сушеных инжира
1 стакан фиников без косточек
1,5 стакана овсяных хлопьев
3 столовые ложки несоленого миндального масла
2 столовые ложки льняного семени
1 столовая ложка апельсинового сока
1 столовая ложка ванильного экстракта
1/2 чайной ложки молотой корицы
1/2 чайной ложки соли
Приготовление:
Смешайте все ингредиенты в блендере до однородной массы.
Сформируйте из полученной смеси небольшие шарики.
Поместите их в холодильник на 15-20 минут для застывания.
Эти энергетические шарики богаты клетчаткой и белком, что способствует длительному ощущению сытости и поддерживает здоровье кишечника.
Продукты, которых следует избегать перед сном:
Сладости и выпечка: Высокое содержание сахара может вызвать скачки уровня глюкозы в крови, что негативно сказывается на качестве сна.
Острая и соленая пища: Может вызвать изжогу и задержку жидкости, приводя к дискомфорту и отечности по утрам.
Выбирая правильные перекусы перед сном, вы не только утолите голод, но и улучшите качество сна и общее самочувствие.
Уточнения
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк), содержание которых в готовом продукте на конец срока годности составляет не менее 107 КОЕ (колониеобразующие единицы) в 1 г продукта (допускается добавление пищевых добавок, фруктов, овощей и продуктов их переработки).