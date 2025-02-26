Покупаете молоко и масло? Эти хитрости помогут отличить подделку

Масленичная неделя — время, когда на столе появляются горы блинов. В их приготовлении не обойтись без молока, а для смазывания — без сливочного масла. Но именно эти продукты часто подделывают. Как не попасться на фальсификат и выбрать качественную молочку?
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Молочные продукты
Настоящее молоко: без лишних добавок
Молочные продукты на полках магазинов кажутся безопасными, но не все из них действительно натуральные. Недобросовестные производители добавляют растительные жиры, загустители и даже химические консерванты, чтобы снизить себестоимость продукции, сообщает tmn.aif.ru
Как определить качественное молоко?
Состав. В нём должно быть только молоко. Если указаны сухое молоко, растительные масла или стабилизаторы — перед вами подделка.
Цвет и консистенция. Настоящее молоко слегка кремового оттенка и однородное. Ультрапастеризованное может быть более жидким, но не водянистым.
Проверка йодом. Добавьте каплю йода — если жидкость посинела, значит, в продукт добавили крахмал.
Жировая плёнка. Охлаждённое натуральное молоко образует тонкий слой жира на поверхности. Если этого нет — в составе растительные заменители.
Пена при взбивании. Настоящее молоко даёт плотную пену, а фальсификат — нет.
Как отличить натуральное масло?
Сливочное масло тоже часто фальсифицируют, заменяя животный жир растительными маслами.
Признаки настоящего масла:
Состав. Должны быть только сливки или пастеризованные сливки. Если есть растительные масла, ароматизаторы и стабилизаторы — это маргарин или спред.
Жирность. Не ниже 82,5%. Всё, что ниже — уже не натуральное масло.
Поведениепритемпературе. При комнатной температуре масло размягчается, но не растекается. Если оно сразу теряет форму — это подделка.
Тест с огнём. Намажьте масло на бумагу и подожгите. Натуральный продукт сгорает без копоти и неприятного запаха. Если появился запах горелого жира и чёрная копоть — в составе есть примеси.
Охлаждение. В морозилке настоящее масло становится твёрдым и ломается при разрезании, тогда как подделка останется слегка мягкой.
Цвет. Должен быть равномерным, без белых или ярко-жёлтых пятен.
Как не купить подделку?
Обращайте внимание на цену — качественное молоко и масло не могут стоить подозрительно дёшево.
Смотрите на срок годности. Если молоко может храниться 2-3 месяца без холодильника, в нём точно есть стабилизаторы.
Пробуйте на вкус и запах. Фальсификат может иметь химический привкус, запах прогорклого жира или вообще не пахнуть молоком.
Покупайте молочные продукты у проверенных производителей и применяйте простые домашние тесты — это поможет избежать подделки!