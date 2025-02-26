Покупаете молоко и масло? Эти хитрости помогут отличить подделку

3:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Масленичная неделя — время, когда на столе появляются горы блинов. В их приготовлении не обойтись без молока, а для смазывания — без сливочного масла. Но именно эти продукты часто подделывают. Как не попасться на фальсификат и выбрать качественную молочку?

Фото: commons.wikimedia.org by AshokaJegroo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Молочные продукты

Настоящее молоко: без лишних добавок

Молочные продукты на полках магазинов кажутся безопасными, но не все из них действительно натуральные. Недобросовестные производители добавляют растительные жиры, загустители и даже химические консерванты, чтобы снизить себестоимость продукции, сообщает tmn.aif.ru

Как определить качественное молоко?

Состав . В нём должно быть только молоко. Если указаны сухое молоко, растительные масла или стабилизаторы — перед вами подделка.

. В нём должно быть только молоко. Если указаны сухое молоко, растительные масла или стабилизаторы — перед вами подделка. Цвет и консистенция . Настоящее молоко слегка кремового оттенка и однородное. Ультрапастеризованное может быть более жидким, но не водянистым.

. Настоящее молоко слегка кремового оттенка и однородное. Ультрапастеризованное может быть более жидким, но не водянистым. Проверка йодом . Добавьте каплю йода — если жидкость посинела, значит, в продукт добавили крахмал.

. Добавьте каплю йода — если жидкость посинела, значит, в продукт добавили крахмал. Жировая плёнка . Охлаждённое натуральное молоко образует тонкий слой жира на поверхности. Если этого нет — в составе растительные заменители.

. Охлаждённое натуральное молоко образует тонкий слой жира на поверхности. Если этого нет — в составе растительные заменители. Пена при взбивании. Настоящее молоко даёт плотную пену, а фальсификат — нет.

Как отличить натуральное масло?

Сливочное масло тоже часто фальсифицируют, заменяя животный жир растительными маслами.

Признаки настоящего масла:

Состав . Должны быть только сливки или пастеризованные сливки. Если есть растительные масла, ароматизаторы и стабилизаторы — это маргарин или спред.

. Должны быть только сливки или пастеризованные сливки. Если есть растительные масла, ароматизаторы и стабилизаторы — это маргарин или спред. Жирность . Не ниже 82,5%. Всё, что ниже — уже не натуральное масло.

. Не ниже 82,5%. Всё, что ниже — уже не натуральное масло. Поведение при температуре . При комнатной температуре масло размягчается, но не растекается. Если оно сразу теряет форму — это подделка.

. При комнатной температуре масло размягчается, но не растекается. Если оно сразу теряет форму — это подделка. Тест с огнём . Намажьте масло на бумагу и подожгите. Натуральный продукт сгорает без копоти и неприятного запаха. Если появился запах горелого жира и чёрная копоть — в составе есть примеси.

. Намажьте масло на бумагу и подожгите. Натуральный продукт сгорает без копоти и неприятного запаха. Если появился запах горелого жира и чёрная копоть — в составе есть примеси. Охлаждение . В морозилке настоящее масло становится твёрдым и ломается при разрезании, тогда как подделка останется слегка мягкой.

. В морозилке настоящее масло становится твёрдым и ломается при разрезании, тогда как подделка останется слегка мягкой. Цвет. Должен быть равномерным, без белых или ярко-жёлтых пятен.

Как не купить подделку?

Обращайте внимание на цену — качественное молоко и масло не могут стоить подозрительно дёшево.

— качественное молоко и масло не могут стоить подозрительно дёшево. Смотрите на срок годности. Если молоко может храниться 2-3 месяца без холодильника, в нём точно есть стабилизаторы.

Если молоко может храниться 2-3 месяца без холодильника, в нём точно есть стабилизаторы. Пробуйте на вкус и запах. Фальсификат может иметь химический привкус, запах прогорклого жира или вообще не пахнуть молоком.

Покупайте молочные продукты у проверенных производителей и применяйте простые домашние тесты — это поможет избежать подделки!

Уточнения

Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока.

