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Забудьте о классике: готовим крем для торта из манки — пальчики оближешь

1:19
Еда

Существует множество рецептов кремов для тортов и пирожных, но большинство из них имеют схожие ингредиенты и способ приготовления. Чтобы удивить близких и гостей, можно приготовить крем на основе манной крупы.

Крем на торте
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем на торте

Ингредиенты:

  • Сливочное масло — 180 г
  • Молоко — 500 мл
  • Манная крупа — 4 ст. л.
  • Сахар — 200 г
  • Ванилин — 1 пакетик
  • Куриное яйцо — 1 шт.

Приготовление:

  1. Взбейте яйцо, сахар, ванилин и манную крупу до однородной массы.
  2. Подогрейте молоко и постепенно влейте его в яичную смесь, непрерывно помешивая.
  3. Перелейте смесь в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. Варите до загустения, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания.
  4. Когда крем начнёт загустевать, добавьте сливочное масло и дождитесь его полного растворения. Затем снимите кастрюлю с огня.
  5. Остудите крем до комнатной температуры и взбейте миксером в течение 5 минут для придания пышности.

Готовый крем можно использовать для украшения и прослойки любых десертов: профитролей, пирожных, тортов, рулетов и других сладостей. Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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