Забудьте о классике: готовим крем для торта из манки — пальчики оближешь

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Существует множество рецептов кремов для тортов и пирожных, но большинство из них имеют схожие ингредиенты и способ приготовления. Чтобы удивить близких и гостей, можно приготовить крем на основе манной крупы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крем на торте

Ингредиенты:

Сливочное масло — 180 г

Молоко — 500 мл

Манная крупа — 4 ст. л.

Сахар — 200 г

Ванилин — 1 пакетик

Куриное яйцо — 1 шт.

Приготовление:

Взбейте яйцо, сахар, ванилин и манную крупу до однородной массы. Подогрейте молоко и постепенно влейте его в яичную смесь, непрерывно помешивая. Перелейте смесь в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. Варите до загустения, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания. Когда крем начнёт загустевать, добавьте сливочное масло и дождитесь его полного растворения. Затем снимите кастрюлю с огня. Остудите крем до комнатной температуры и взбейте миксером в течение 5 минут для придания пышности.

Готовый крем можно использовать для украшения и прослойки любых десертов: профитролей, пирожных, тортов, рулетов и других сладостей. Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.



Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.

