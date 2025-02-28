Забудьте о классике: готовим крем для торта из манки — пальчики оближешь

Существует множество рецептов кремов для тортов и пирожных, но большинство из них имеют схожие ингредиенты и способ приготовления. Чтобы удивить близких и гостей, можно приготовить крем на основе манной крупы.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовый крем можно использовать для украшения и прослойки любых десертов: профитролей, пирожных, тортов, рулетов и других сладостей. Приятного аппетита!
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
Ма́нная крупа́ (разг. ма́нка) — крупа из зёрен пшеницы так называемого «сортового помола» со средним диаметром частиц от 0,25 до 0,75 мм.
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