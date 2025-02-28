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Они тают во рту: гости будут умолять раскрыть рецепт этих кокосовых маффинов

2:11
Еда

Если вы ищете идеальный десерт для праздничного стола или просто хотите порадовать себя и близких чем-то особенным, то эти роскошные кокосовые кексы с нежным кремом станут настоящим открытием для вас! Они сочетают в себе изысканный вкус и простоту приготовления, что делает их идеальным выбором как для опытных кулинаров, так и для начинающих.

Маффины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маффины

Ингредиенты:

Для кокосового крема:

  • 400 г жирного кокосового молока;
  • 140 г сахарной пудры;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта;
  • 50 г кокосовой стружки.

Для кексов:

  • 100 г кокосового масла;
  • 225 г сахарной пудры;
  • 3 крупных яйца;
  • 200 г муки;
  • 100 мл кокосового молока;
  • 1 ч. л. ванильного экстракта.

Приготовление:

  1. Подготовьте кокосовое молоко: Оставьте его на ночь в холодильнике.
  2. Разогрейте духовку: Установите температуру 180 градусов и подготовьте форму для кексов, выстелив её бумажными вкладышами.
  3. Взбейте масло и сахар: В большой миске взбейте кокосовое масло и сахар с помощью миксера до получения лёгкой и кремообразной массы. Это займёт около 5 минут.
  4. Добавьте яйца: Вводите яйца по одному, тщательно взбивая смесь после каждого добавления.
  5. Смешайте сухие ингредиенты: Постепенно добавляйте муку, чередуя её с кокосовым молоком. В конце влейте ванильный экстракт.
  6. Выпекайте кексы: Выложите тесто в подготовленные формы и выпекайте 20-22 минуты до золотисто-коричневого цвета. После извлечения из духовки остудите на решётке.
  7. Приготовьте крем: Откройте банку с кокосовым молоком и слейте жидкую часть. Густую часть перелейте в большую миску, добавьте сахарную пудру и ванильный экстракт. Взбивайте смесь 2-3 минуты до получения мягкой и воздушной текстуры.
  8. Украсьте кексы: Смажьте кексы приготовленным кремом и посыпьте сверху кокосовой стружкой.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. 

Коко́с — плод кокосовой пальмы (лат. Cocos nucifera).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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