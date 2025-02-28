Они тают во рту: гости будут умолять раскрыть рецепт этих кокосовых маффинов

Если вы ищете идеальный десерт для праздничного стола или просто хотите порадовать себя и близких чем-то особенным, то эти роскошные кокосовые кексы с нежным кремом станут настоящим открытием для вас! Они сочетают в себе изысканный вкус и простоту приготовления, что делает их идеальным выбором как для опытных кулинаров, так и для начинающих.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маффины
Ингредиенты:
Для кокосового крема:
400 г жирного кокосового молока;
140 г сахарной пудры;
1 ч. л. ванильного экстракта;
50 г кокосовой стружки.
Для кексов:
100 г кокосового масла;
225 г сахарной пудры;
3 крупных яйца;
200 г муки;
100 мл кокосового молока;
1 ч. л. ванильного экстракта.
Приготовление:
Подготовьте кокосовое молоко: Оставьте его на ночь в холодильнике.
Разогрейте духовку: Установите температуру 180 градусов и подготовьте форму для кексов, выстелив её бумажными вкладышами.
Взбейте масло и сахар: В большой миске взбейте кокосовое масло и сахар с помощью миксера до получения лёгкой и кремообразной массы. Это займёт около 5 минут.
Добавьте яйца: Вводите яйца по одному, тщательно взбивая смесь после каждого добавления.
Смешайте сухие ингредиенты: Постепенно добавляйте муку, чередуя её с кокосовым молоком. В конце влейте ванильный экстракт.
Выпекайте кексы: Выложите тесто в подготовленные формы и выпекайте 20-22 минуты до золотисто-коричневого цвета. После извлечения из духовки остудите на решётке.
Приготовьте крем: Откройте банку с кокосовым молоком и слейте жидкую часть. Густую часть перелейте в большую миску, добавьте сахарную пудру и ванильный экстракт. Взбивайте смесь 2-3 минуты до получения мягкой и воздушной текстуры.
Украсьте кексы: Смажьте кексы приготовленным кремом и посыпьте сверху кокосовой стружкой.
Уточнения
Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.