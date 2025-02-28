Шеф-повара Турции раскрыли секрет: так готовят капусту, от которой невозможно оторваться

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста — это блюдо, которое незаслуженно обделено вниманием. В России его часто считают повседневным и не всегда охотно готовят из-за специфического запаха, который сопровождает процесс тушения и готовое блюдо. Даже те, кто любит капусту, не всегда готовы тратить время на ее приготовление.

Фото: commons.wikimedia.org by Wolfgang1018, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тушёная капуста

Однако в Турции тушёная капуста занимает особое место в кулинарии. Ее подают даже на праздничные столы, ведь она обладает нежным пикантным ароматом и изысканным вкусом. Это блюдо называется Kapuska и является символом средиземноморской кухни в определенной части Турции. Сегодня мы научимся готовить именно такую тушеную капусту с ароматом Средиземноморья.

Ингредиенты:

800 г белокочанной капусты

300 г мясного фарша

2 ст. л. томатной пасты

250 г свежих помидоров

150 г лука

3 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

Перец и соль по вкусу

Паприка

Хмели-сунели

Приготовление:

Для приготовления тушеной капусты по-турецки нам понадобится глубокая сковорода. На среднем огне разогрейте растительное масло и обжарьте мясной фарш, постоянно помешивая. Когда фарш подрумянится, добавьте нарезанный полукольцами лук и продолжайте готовить еще несколько минут. Помидоры нарежьте небольшими кубиками, а чеснок мелко порубите. Добавьте их в сковороду вместе с томатной пастой и тушите все вместе около 10 минут. Теперь добавьте нарезанную капусту и сразу же введите специи: перец, паприку и хмели-сунели. Эти ингредиенты помогут нейтрализовать специфический запах капусты и придадут блюду приятный аромат. Тушите капусту с фаршем и специями около 30 минут, периодически помешивая. Проверьте готовность капусты. Если она мягкая, добавьте соль по вкусу, накройте сковороду крышкой и оставьте на огне еще на 5 минут.

Важно отметить, что турки не добавляют воду при тушении капусты, так как используют сочные сорта помидоров и мясной фарш, которые выделяют достаточно жидкости. Однако, если у вас недостаточно сочные помидоры, можно добавить четверть стакана мясного бульона или воды.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).



