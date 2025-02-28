Шеф-повара Турции раскрыли секрет: так готовят капусту, от которой невозможно оторваться

Тушёная капуста — это блюдо, которое незаслуженно обделено вниманием. В России его часто считают повседневным и не всегда охотно готовят из-за специфического запаха, который сопровождает процесс тушения и готовое блюдо. Даже те, кто любит капусту, не всегда готовы тратить время на ее приготовление.
Однако в Турции тушёная капуста занимает особое место в кулинарии. Ее подают даже на праздничные столы, ведь она обладает нежным пикантным ароматом и изысканным вкусом. Это блюдо называется Kapuska и является символом средиземноморской кухни в определенной части Турции. Сегодня мы научимся готовить именно такую тушеную капусту с ароматом Средиземноморья.
Ингредиенты:
Приготовление:
Важно отметить, что турки не добавляют воду при тушении капусты, так как используют сочные сорта помидоров и мясной фарш, которые выделяют достаточно жидкости. Однако, если у вас недостаточно сочные помидоры, можно добавить четверть стакана мясного бульона или воды.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место).
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