Шпинат и авокадо вместо мяса: готовим изысканные макароны — пальчики оближешь!

Если вы готовы к кулинарным экспериментам, то этот рецепт — то, что вам нужно! Мы предлагаем приготовить макароны с соусом из авокадо и молодого шпината. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет источником полезных веществ и витаминов.
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Макароны
Ингредиенты:
250 г макарон
2 авокадо
1/2 пучка петрушки
Сок половины лимона
200 г молодого шпината
Сливочное масло
Соль и перец по вкусу
1 стакан свежего молока
Оливковое масло
2 зубчика чеснока (пропущенных через пресс)
Приготовление:
Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Натрите мякоть на мелкой терке.
На сковороде растопите 1 столовую ложку сливочного масла с ½ столовой ложки оливкового масла на среднем огне.
Обжарьте авокадо с измельченным чесноком до золотистого цвета.
Добавьте молодой шпинат, петрушку и лимонный сок. Жарьте, пока шпинат не станет мягким.
Влейте свежее молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая. Доведите смесь до кипения и готовьте еще 2-3 минуты.
Отварите макароны в подсоленной воде до готовности, следуя инструкции на упаковке. Слейте воду.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите макароны на сковороду и полейте их соусом из авокадо.
Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью по желанию.
Уточнения
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.