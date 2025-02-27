Шпинат и авокадо вместо мяса: готовим изысканные макароны — пальчики оближешь!

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы готовы к кулинарным экспериментам, то этот рецепт — то, что вам нужно! Мы предлагаем приготовить макароны с соусом из авокадо и молодого шпината. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет источником полезных веществ и витаминов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макароны

Ингредиенты:

250 г макарон

2 авокадо

1/2 пучка петрушки

Сок половины лимона

200 г молодого шпината

Сливочное масло

Соль и перец по вкусу

1 стакан свежего молока

Оливковое масло

2 зубчика чеснока (пропущенных через пресс)

Приготовление:

Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Натрите мякоть на мелкой терке. На сковороде растопите 1 столовую ложку сливочного масла с ½ столовой ложки оливкового масла на среднем огне. Обжарьте авокадо с измельченным чесноком до золотистого цвета. Добавьте молодой шпинат, петрушку и лимонный сок. Жарьте, пока шпинат не станет мягким. Влейте свежее молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая. Доведите смесь до кипения и готовьте еще 2-3 минуты. Отварите макароны в подсоленной воде до готовности, следуя инструкции на упаковке. Слейте воду. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите макароны на сковороду и полейте их соусом из авокадо. Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью по желанию.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.



Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

