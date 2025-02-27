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Шпинат и авокадо вместо мяса: готовим изысканные макароны — пальчики оближешь!

1:37
Еда

Если вы готовы к кулинарным экспериментам, то этот рецепт — то, что вам нужно! Мы предлагаем приготовить макароны с соусом из авокадо и молодого шпината. Это блюдо не только порадует вас своим вкусом, но и станет источником полезных веществ и витаминов.

Макароны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макароны

Ингредиенты:

  • 250 г макарон
  • 2 авокадо
  • 1/2 пучка петрушки
  • Сок половины лимона
  • 200 г молодого шпината
  • Сливочное масло
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 стакан свежего молока
  • Оливковое масло
  • 2 зубчика чеснока (пропущенных через пресс)

Приготовление:

  1. Разрежьте авокадо пополам, удалите косточку и очистите от кожуры. Натрите мякоть на мелкой терке.
  2. На сковороде растопите 1 столовую ложку сливочного масла с &frac12 столовой ложки оливкового масла на среднем огне.
  3. Обжарьте авокадо с измельченным чесноком до золотистого цвета.
  4. Добавьте молодой шпинат, петрушку и лимонный сок. Жарьте, пока шпинат не станет мягким.
  5. Влейте свежее молоко тонкой струйкой, постоянно помешивая. Доведите смесь до кипения и готовьте еще 2-3 минуты.
  6. Отварите макароны в подсоленной воде до готовности, следуя инструкции на упаковке. Слейте воду.
  7. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите макароны на сковороду и полейте их соусом из авокадо.
  8. Подавайте блюдо горячим, украсив зеленью по желанию.

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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