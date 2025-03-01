Жарите блины, а они бледные? Возможно, вся проблема в вашей сковороде

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Первый блин, как известно, может выйти комом, но если все блины бледные и невзрачные, значит, где-то в рецепте закралась ошибка. Особенно это актуально во время Масленицы, когда хочется, чтобы блины получались золотистыми, румяными и аппетитными.

Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блин

Повар Наталья Бердникова рассказала, какие ошибки мешают блинам приобрести красивый цвет и как их исправить.

Почему блины получаются бледными

1. Холодные ингредиенты

Если тесто замешано на воде или холодном молоке, блины не получат насыщенный цвет. Продукты должны быть комнатной температуры.

2. Мало сахара

Сахар не просто делает блины сладкими, но и помогает карамелизовать корочку. Даже если вы не любите сладкую выпечку, добавьте минимум 1 ст. л. сахара на литр теста — без него румяной корочки не будет.

3. Недостаток соли

Соль тоже влияет на структуру теста. Её отсутствие делает блины бледными и менее выразительными по вкусу.

4. Неправильный выбор масла

Блины хуже пропекаются и остаются бледными, если жарить их на постном растительном масле. Лучше использовать топлёное масло — оно даёт более насыщенный цвет и аромат.

5. Недостаточно разогретая сковорода

Если сковорода плохо прогрета, тесто не схватывается мгновенно, и блины получаются бледными и неравномерно прожаренными. Жар должен быть средне-высоким, чтобы тесто сразу начинало румяниться.