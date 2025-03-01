Когда яиц в холодильнике нет, но выпечка требует жертв — ищем альтернативы

Яйца — один из главных ингредиентов в выпечке, но что делать, если их нет под рукой? Оказывается, заменить их можно разными продуктами, причём не только в сладких, но и в несладких рецептах.
Шеф-повар Ясмин Лосада-Хиссом рассказала, что яйца в тесте выполняют несколько функций: разрыхляют, увлажняют, загущают и придают вкус. Однако при необходимости их можно заменить другими ингредиентами, которые справятся с этими задачами не хуже.
Для блинов, хлеба, кексов и печенья можно использовать смесь из льняного семени или семян чиа с водой. На одно яйцо берётся 1 ст. л. семян + 3 ст. л. воды. Смесь становится густой и помогает тесту подняться.
В несладкой выпечке (например, пирогах с мясной или овощной начинкой) отличной заменой станет майонез.
Для сладкой выпечки вместо яиц можно использовать фруктовые пюре — яблочное, банановое, тыквенное. Они делают тесто сочным и мягким, но не дадут такой воздушности, как яйца.
Воздушные пирожные и безе можно готовить на аквафабе — это жидкость из консервированных или варёных бобовых, которая отлично взбивается в пену.
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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