Когда яиц в холодильнике нет, но выпечка требует жертв — ищем альтернативы

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца — один из главных ингредиентов в выпечке, но что делать, если их нет под рукой? Оказывается, заменить их можно разными продуктами, причём не только в сладких, но и в несладких рецептах.

Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лимонный кекс

Шеф-повар Ясмин Лосада-Хиссом рассказала, что яйца в тесте выполняют несколько функций: разрыхляют, увлажняют, загущают и придают вкус. Однако при необходимости их можно заменить другими ингредиентами, которые справятся с этими задачами не хуже.

Какие есть альтернативы яйцам

Для блинов, хлеба, кексов и печенья можно использовать смесь из льняного семени или семян чиа с водой. На одно яйцо берётся 1 ст. л. семян + 3 ст. л. воды. Смесь становится густой и помогает тесту подняться.

В несладкой выпечке (например, пирогах с мясной или овощной начинкой) отличной заменой станет майонез.

Для сладкой выпечки вместо яиц можно использовать фруктовые пюре — яблочное, банановое, тыквенное. Они делают тесто сочным и мягким, но не дадут такой воздушности, как яйца.

Воздушные пирожные и безе можно готовить на аквафабе — это жидкость из консервированных или варёных бобовых, которая отлично взбивается в пену.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.



