Эти блины не останутся на тарелке — исчезнут быстрее, чем вы их приготовите

Масленица — время блинов, но не обязательно есть их только с вареньем или сгущёнкой. Блины с ветчиной и сыром — сытный вариант, который подойдёт для завтрака, перекуса или ужина.
Рецепт поможет приготовить домашние блины с золотистой корочкой и нежной тянущейся начинкой.
Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.
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