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Эти блины не останутся на тарелке — исчезнут быстрее, чем вы их приготовите

1:19
Еда

Масленица — время блинов, но не обязательно есть их только с вареньем или сгущёнкой. Блины с ветчиной и сыром — сытный вариант, который подойдёт для завтрака, перекуса или ужина.

Блины
Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блины

Рецепт поможет приготовить домашние блины с золотистой корочкой и нежной тянущейся начинкой.

Что понадобится

  • 3 яйца
  • 40 г сахара
  • 10 г соли
  • 180 мл молока (3,2%)
  • 250 г муки
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 200 мл воды
  • 250 г твёрдого сыра
  • 250 г колбасы или ветчины

Как приготовить

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью, добавьте молоко и просеянную муку.
  2. Вскипятите воду и тонкой струйкой влейте в тесто. Оставьте на 15 минут, затем добавьте масло.
  3. Натрите сыр, нарежьте колбасу или ветчину кубиками.
  4. Выпекайте блины на среднем огне. После первого переворачивания положите начинку на половину блина, второй частью накройте её.
  5. Жарьте 2 минуты, затем переверните и подержите ещё 30 секунд.
  6. Перед подачей смажьте блины небольшим количеством масла.

Уточнения

Ма́сленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим постом, сохранивший в своей обрядовой основе ряд элементов дохристианской славянской мифологии.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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