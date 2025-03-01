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Разморозка рыбы в пакете — это не лайфхак, а билет в гастроэнтерологию

1:26
Еда

Многие считают, что замороженная рыба в вакуумной упаковке — это удобно и безопасно. Однако при разморозке оставлять её в заводском пакете категорически нельзя, поскольку это может привести к серьезным последствиям.

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

Чем опасна разморозка в вакууме

В безвоздушной среде, которая создаётся внутри вакуумной упаковки, могут выживать анаэробные бактерии, выделяющие ботулотоксин. Этот яд способен привести к тяжёлому отравлению, а низкие температуры не уничтожают эти микроорганизмы. Если рыбу или морепродукты оставить размораживаться в пакете в холодильнике или, что ещё хуже, при комнатной температуре, риск образования токсинов значительно возрастает.

Как правильно размораживать рыбу

Перед тем как отправить рыбу на разморозку, её обязательно нужно извлечь из упаковки. Доступ кислорода существенно снижает вероятность роста бактерий. После этого продукт следует оставить в холодильнике до полного оттаивания, а перед употреблением подвергнуть тщательной термической обработке.

Чего делать нельзя

Не стоит размораживать рыбу прямо в вакуумной упаковке ни в холодильнике, ни в воде, ни тем более при комнатной температуре. Также не рекомендуется употреблять размороженную рыбу без термической обработки, так как возможные токсины сохраняют свою активность.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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