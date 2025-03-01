Чай с шиповником или просто горячая вода с ягодным намёком: всё зависит от одного нюанса

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай из шиповника славится своим богатым витаминным составом, но есть один нюанс: если заливать ягоды кипятком, витамин С попросту разрушается. Именно поэтому привычный способ заваривания лишает этот напиток большей части его пользы.

Фото: freepik by KamranAydinov шиповник

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач рассказал, как правильно готовить чай из шиповника, чтобы он действительно приносил организму максимум пользы.

Почему нельзя заливать сухой шиповник кипятком

Витамин С не выдерживает высоких температур и начинает разрушаться.

В сушёных ягодах его концентрация уже в 5 раз ниже, чем в свежих плодах.

Длительное заваривание ещё больше снижает полезные свойства.

Как заваривать шиповник правильно

Используйте замороженные ягоды — так сохраняется больше витаминов.

Добавляйте их в горячую воду, а не в кипяток — замороженные плоды сами понизят температуру, сохранив полезные вещества.

Настаивайте напиток меньше по времени, чтобы минимизировать потери витаминов.

Уточнения

Шипо́вник — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales). По этому роду были названы и семейство, и порядок, к которым он относится. Традиционно в русском языке название «шиповник» чаще используется в отношении природных «диких» видов, а «роза» — для культурных форм и сортов, хотя это правило условно.



