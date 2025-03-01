Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Если вашему автомобилю 15 лет — поздравляем, он ещё молодой
90% непривитых кошек умирают от этого: смертельные вирусы в вашей квартире
Хотите выглядеть моложе? Не забудьте добавить этот ингредиент в свой рацион
От винтажа до подиума: как ретро-узор стал главным трендом сезона
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Как личинки мух научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники
Криптоинвесторы ликуют: ссора Трампа и Зеленского обогатила держателей токена OFFICIAL TRUMP
Забудьте о спортзале: этот простой метод сжигает жир не хуже интенсивных тренировок
Они должны были летать, но передумали — теперь крылья просто для красоты

Чай с шиповником или просто горячая вода с ягодным намёком: всё зависит от одного нюанса

1:07
Еда

Чай из шиповника славится своим богатым витаминным составом, но есть один нюанс: если заливать ягоды кипятком, витамин С попросту разрушается. Именно поэтому привычный способ заваривания лишает этот напиток большей части его пользы.

шиповник
Фото: freepik by KamranAydinov
шиповник

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач рассказал, как правильно готовить чай из шиповника, чтобы он действительно приносил организму максимум пользы.

Почему нельзя заливать сухой шиповник кипятком

  • Витамин С не выдерживает высоких температур и начинает разрушаться.
  • В сушёных ягодах его концентрация уже в 5 раз ниже, чем в свежих плодах.
  • Длительное заваривание ещё больше снижает полезные свойства.

Как заваривать шиповник правильно

  • Используйте замороженные ягоды — так сохраняется больше витаминов.
  • Добавляйте их в горячую воду, а не в кипяток — замороженные плоды сами понизят температуру, сохранив полезные вещества.
  • Настаивайте напиток меньше по времени, чтобы минимизировать потери витаминов.

Уточнения

Шипо́вник — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales). По этому роду были названы и семейство, и порядок, к которым он относится. Традиционно в русском языке название «шиповник» чаще используется в отношении природных «диких» видов, а «роза» — для культурных форм и сортов, хотя это правило условно.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Аппарат NASA пропал по пути к Луне, но внезапно подал призрачный сигнал — что это значит
Наука и техника
Аппарат NASA пропал по пути к Луне, но внезапно подал призрачный сигнал — что это значит Аудио 
Золотые профессии к 2030 году: к кому выстроится очередь из работодателей
Экономика и бизнес
Золотые профессии к 2030 году: к кому выстроится очередь из работодателей Аудио 
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке
Еда и рецепты
Постные голубцы, от которых в восторге даже мясоеды — секрет в начинке Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Хотите выглядеть моложе? Не забудьте добавить этот ингредиент в свой рацион
От винтажа до подиума: как ретро-узор стал главным трендом сезона
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Как личинки мух научились маскироваться под термитов и внедряться в термитники
Криптоинвесторы ликуют: ссора Трампа и Зеленского обогатила держателей токена OFFICIAL TRUMP
Забудьте о спортзале: этот простой метод сжигает жир не хуже интенсивных тренировок
Неожиданная красота Сент-Люсии: что скрывает пляж Анс-Шастанет
Обычный фермер, обычный день… Но то, что он нашёл, перевернуло всё
Они должны были летать, но передумали — теперь крылья просто для красоты
Чай с шиповником или просто горячая вода с ягодным намёком: всё зависит от одного нюанса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.