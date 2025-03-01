Чай с шиповником или просто горячая вода с ягодным намёком: всё зависит от одного нюанса

Чай из шиповника славится своим богатым витаминным составом, но есть один нюанс: если заливать ягоды кипятком, витамин С попросту разрушается. Именно поэтому привычный способ заваривания лишает этот напиток большей части его пользы.
В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" врач рассказал, как правильно готовить чай из шиповника, чтобы он действительно приносил организму максимум пользы.
Шипо́вник — род растений семейства Розовые (Rosaceae) порядка Розоцветные (Rosales). По этому роду были названы и семейство, и порядок, к которым он относится. Традиционно в русском языке название «шиповник» чаще используется в отношении природных «диких» видов, а «роза» — для культурных форм и сортов, хотя это правило условно.
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