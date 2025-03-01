Не блины, а произведение искусства: как добиться ажурного узора на сковороде

Блины бывают разными: тонкие, пышные, румяные… Но особое удовольствие — это ажурные блины с дырочками, которые получаются нежными и воздушными. И, как оказалось, добиться такого эффекта проще, чем кажется!
Кулинарные эксперты раскрыли пошаговый рецепт, который поможет приготовить идеальные блины с кружевными узорами.
Совет: если хотите сделать блины ещё более нежными и лёгкими, добавьте немного газированной воды.
Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
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