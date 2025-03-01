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Не блины, а произведение искусства: как добиться ажурного узора на сковороде

1:29
Еда

Блины бывают разными: тонкие, пышные, румяные… Но особое удовольствие — это ажурные блины с дырочками, которые получаются нежными и воздушными. И, как оказалось, добиться такого эффекта проще, чем кажется!

Блины
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блины

Кулинарные эксперты раскрыли пошаговый рецепт, который поможет приготовить идеальные блины с кружевными узорами.

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 2 куриных яйца
  • 200 г пшеничной муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 1/4 ч. л. соли
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 100 мл кипятка

Совет: если хотите сделать блины ещё более нежными и лёгкими, добавьте немного газированной воды.

Как приготовить:

  1. Приготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко и перемешайте. Просейте муку, чтобы тесто получилось гладким и без комочков.
  2. Добавьте кипяток. Вливайте его тонкой струйкой, постоянно помешивая тесто — именно этот шаг отвечает за появление кружевных дырочек.
  3. Влейте растительное масло. Тесто должно быть жидким — так блины получатся тонкими и нежными. Дайте ему постоять 15-20 минут.
  4. Разогрейте сковороду. Смажьте её маслом и начинайте выпекать блины: по минуте с одной стороны, затем ещё 30 секунд с другой.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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