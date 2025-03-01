Не блины, а произведение искусства: как добиться ажурного узора на сковороде

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Блины бывают разными: тонкие, пышные, румяные… Но особое удовольствие — это ажурные блины с дырочками, которые получаются нежными и воздушными. И, как оказалось, добиться такого эффекта проще, чем кажется!

Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Блины

Кулинарные эксперты раскрыли пошаговый рецепт, который поможет приготовить идеальные блины с кружевными узорами.

Ингредиенты:

500 мл молока

2 куриных яйца

200 г пшеничной муки

2 ст. л. сахара

1/4 ч. л. соли

2 ст. л. растительного масла

100 мл кипятка

Совет: если хотите сделать блины ещё более нежными и лёгкими, добавьте немного газированной воды.

Как приготовить:

Приготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром и солью, влейте молоко и перемешайте. Просейте муку, чтобы тесто получилось гладким и без комочков. Добавьте кипяток. Вливайте его тонкой струйкой, постоянно помешивая тесто — именно этот шаг отвечает за появление кружевных дырочек. Влейте растительное масло. Тесто должно быть жидким — так блины получатся тонкими и нежными. Дайте ему постоять 15-20 минут. Разогрейте сковороду. Смажьте её маслом и начинайте выпекать блины: по минуте с одной стороны, затем ещё 30 секунд с другой.

Уточнения

Блины́ — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде. Подаются горячими с растопленным сливочным маслом (или сметаной). Могут также подаваться с икрой, солёной (копчёной) рыбой и любыми другими добавками или гарниром по желанию.



