Ломтик бородинского в день — и кардиолог будет скучать без вас

Хлеб — всему голова, но, как оказалось, не всякая буханка одинаково полезна. Некоторые виды хлеба могут даже снизить риск инфаркта и инсульта, но речь идёт далеко не о привычном батоне или белом хлебе.
Как сообщили в программе "Жить здорово!" на Первом канале, особенную пользу для сердечно-сосудистой системы приносит бородинский хлеб. В его составе есть тмин и кориандр, богатые магнием — микроэлементом, который играет ключевую роль в работе сердца и сосудов.
Магний выполняет несколько важных функций:
"Если сосуды умеют правильно расширяться, это снижает вероятность инфарктов и инсультов", - отметил иммунолог Андрей Продеус в эфире передачи.
Несмотря на пользу, важно помнить, что всё хорошо в меру. Бородинский хлеб имеет в составе ржаную муку, а она достаточно тяжёлая для пищеварения. Чтобы извлечь максимум пользы и избежать неприятных последствий, лучше соблюдать несколько правил:
Бородинский хлеб можно включить в рацион тем, кто хочет:
Однако людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом или заболеваниями кишечника стоит быть осторожными: ржаная мука может спровоцировать неприятные симптомы.
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