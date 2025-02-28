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Ломтик бородинского в день — и кардиолог будет скучать без вас

2:22
Еда

Хлеб — всему голова, но, как оказалось, не всякая буханка одинаково полезна. Некоторые виды хлеба могут даже снизить риск инфаркта и инсульта, но речь идёт далеко не о привычном батоне или белом хлебе.

Еда
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Еда

Как сообщили в программе "Жить здорово!" на Первом канале, особенную пользу для сердечно-сосудистой системы приносит бородинский хлеб. В его составе есть тмин и кориандр, богатые магнием — микроэлементом, который играет ключевую роль в работе сердца и сосудов.

Чем полезен бородинский хлеб для сердца

Магний выполняет несколько важных функций:

  • помогает расширять сосуды, что способствует снижению артериального давления;
  • поддерживает эластичность сосудистых стенок, предотвращая их повреждения;
  • регулирует работу сердечной мышцы, снижая риск аритмии и других нарушений;
  • участвует в обменных процессах, влияя на уровень холестерина.

"Если сосуды умеют правильно расширяться, это снижает вероятность инфарктов и инсультов", - отметил иммунолог Андрей Продеус в эфире передачи.

Как правильно употреблять бородинский хлеб

Несмотря на пользу, важно помнить, что всё хорошо в меру. Бородинский хлеб имеет в составе ржаную муку, а она достаточно тяжёлая для пищеварения. Чтобы извлечь максимум пользы и избежать неприятных последствий, лучше соблюдать несколько правил:

  • употреблять не более 2-3 ломтиков в день;
  • сочетать его с продуктами, богатыми клетчаткой и белком (овощи, рыба, мясо);
  • не есть бородинский хлеб на ночь, так как ржаная мука требует времени для переваривания.

Кому особенно полезен этот хлеб

Бородинский хлеб можно включить в рацион тем, кто хочет:

  • Снизить риск гипертонии и стабилизировать артериальное давление.
  • Укрепить сосуды и предотвратить развитие атеросклероза.
  • Поддержать работу сердца и избежать преждевременного старения организма.
  • Обогатить рацион магнием, если не удаётся получать его в достаточном количестве из других продуктов.

Однако людям с повышенной кислотностью желудка, гастритом или заболеваниями кишечника стоит быть осторожными: ржаная мука может спровоцировать неприятные симптомы.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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