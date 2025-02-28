Что будет, если отказаться от сахара на месяц: ваш организм удивит вас больше, чем весы

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Все знают, что сахар вреден. Но когда перед глазами стоит аппетитный торт или горячий чай без привычных двух кусков рафинада, аргументы о здоровье звучат уже не так убедительно. Однако если разобраться в последствиях употребления сахара, желание побаловать себя "сладеньким" может быстро пропасть.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ сахар

Эксперты побеседовали с врачом-эндокринологом, и она рассказала, какие невероятные изменения происходят с телом, когда мы убираем сахар из рациона.

1. Кишечник скажет "спасибо"

Сахар — любимая еда вредных бактерий и грибков, которые вызывают вздутие, запоры, диарею и воспаления. Со временем это может привести к серьёзным заболеваниям кишечника. Убираем сахар — нормализуем пищеварение.

2. Печень перестанет копить жир

Чрезмерное употребление сахара провоцирует жировой гепатоз, который, в свою очередь, может привести к циррозу. Без сахара печень начнёт работать эффективнее.

3. Иммунитет станет крепче

Избыток углеводов снижает защитные силы организма, а отказ от сладкого, наоборот, повышает активность иммунных клеток.

4. Настроение улучшится

Сахар нарушает баланс дофамина и серотонина — гормонов счастья. Чем больше сладкого мы едим, тем больше его хочется, а отказ вызывает "ломку". Убрав сахар, человек начинает радоваться жизни без искусственных стимуляторов.

5. Поджелудочная железа восстановится

Отказ от сахара помогает нормализовать уровень инсулина, снизить риск развития диабета 2 типа и улучшить обмен веществ.

6. Улучшится состояние сосудов и сердца

Сахар буквально "засахаривает" белки в организме, ухудшая работу сосудов. Это повышает нагрузку на сердце и ускоряет развитие атеросклероза. Без сахара кровь лучше циркулирует, доставляя кислород к органам.

Уточнения

Са́хар — распространённый продовольственный товар. Основной компонент сахара — сахароза, но кроме неё продукт может также содержать различные примеси. В белом сахаре допускается их содержание до 0,25 %, в рафинированном — до 0,1 %.



