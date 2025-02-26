10-минутные рецепты для обеда, которые изменят ваши привычки в еде

Хотите оставаться сытыми и энергичными в течение дня? Эти сбалансированные блюда идеально подходят для обеда, независимо от ваших целей по снижению веса. Каждая порция содержит 575 калорий или меньше и минимум 15 граммов белка и 6 граммов клетчатки, что поможет вам чувствовать себя сытыми после еды.
Кроме того, их легко приготовить или упаковать — всего за 10 минут. Наслаждайтесь вкусными рецептами, такими как наш салат "Баффало" с нутом или сэндвич с яичным салатом на английском маффине для свежего и питательного обеда.
Этот лёгкий салат сочетает в себе сочные томаты, кремовую моцареллу, ароматный базилик и острый бальзамический уксус, а также белую фасоль и свежий шпинат.
Всеми любимый вкус крылышек "Баффало" собран в этом салате на основе нута. Сельдерей добавляет хруст, а голубой сыр смягчает остроту соуса.
Эта полезная закуска состоит из свежих зеленых овощей: огурец, ростки и салат придают хруст, авокадо — кремовость, а эдамаме — белок.
Ароматный салат с куриным филе, ягодами и киноа делает его сытным и питательным.
С варёными заранее яйцами легко приготовить этот вкусный яичный салат с добавлением листовой морковной ботвы.
Этот тост с авокадо станет еще вкуснее с добавлением бурраты, которая придаст ему сливочный вкус.
Сочная текстура огурца и моркови в сочетании с кремовой заправкой из авокадо делают это оберт идеальным.
С хрустящей красной капустой, эдамаме и запеченным тофу, этот салат полон насыщенных вкусов.
Эта удобная версия сэндвича BLT (бекон, салат, помидоры) расширена за счёт добавления курицы и авокадо. Внутри тортильи находятся ломтики куриного филе, хрустящий салат и свежие помидоры.
Этот простой салат сочетает кремовое авокадо и хрустящие семена подсолнечника и питательный тунец.
Этот сэндвич обладает сливочной текстурой благодаря козьему сыру и сочетает сладкие и острые нотки маринованной свёклы. Острая руккола и грецкие орехи добавляют хруст и ореховый вкус этому лёгкому обеду.
Этот сытный салат наполнен энергией и обеспечит вас 26 граммами белка и 8 граммами клетчатки. Перемешивание заправки и капусты, а затем настаивание в банке делают его мягким, так что не нужно дополнительно мять или готовить.
В этом рецепте тостов нут, богатый клетчаткой, отлично гармонирует с тёмной листовой капустой. Фета добавляет солёный акцент, объединяющий все ингредиенты.
Этот лёгкий салат — отличный способ использовать оставшуюся курицу. Поиск эскаролли в овощном отделе рядом с листовой зеленью; если не найдёте, можно использовать ромэн.
Это растительное блюдо, богатое клетчаткой, можно быстро приготовить. С пикантным соусом терияки, бобами Эдамаме и оливковым маслом, это простое блюдо порадует вас разнообразием вкусов.
Солёная фета и свежие нарезанные овощи делают этот лёгкий обед ароматным и сытным. А питательные креветки не оставят голодными никого.
Эта пикантная ореховая заправка тахини соединяет консервированный нут и жареный красный перец для простых салатных роллов. Заранее приготовьте их, чтобы легко перекусить на ходу.
Для этой сытной зерновой миски используйте готовый набор для салата из магазина. Добавьте в набор фарро и курицу, чтобы получить высокобелковый обед или ужин, готовый за считанные минуты.
Эта полезная версия деликатесного салата включает сытную киноа и нут, а также немного ветчины и моцареллы, чтобы насладиться вкусом без излишнего натрия.
Полезный и сытный вегетарианский обед для одного с жареными мускатной тыквой, брокколи, перцем и луком, а также с коричневым рисом и тофу, замаринованным в лайме, под сливочным соусом тахини из кешью.
Этот яркий салат с богатой клетчаткой, бобами, сладкой кукурузой, хрустящим сладким перцем, нежным авокадо и острым соусом пико-де-гальо порадует ваши вкусовые рецепторы и утолит аппетит, сообщает Eatingwell.
Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.
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