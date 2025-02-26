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Секреты черимойи: как фрукт из Анд завоевал мир и стал лекарством от многих болезней

2:41
Еда

Мы живём в эпоху, когда знания из разных уголков мира доступны, включая редкие и ценные растения, как черимойя — "плод богов". 

экзотический фрукт черимойя
Фото: freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
экзотический фрукт черимойя

Черимойя (Annona cherimola) — загадочный фрукт из Анд, который был важен для коренных народов Южной Америки. Это родственник гравиолы, также известный как коричное или кремовое яблоко. Черимойя растет на высоте 1500-2000 метров, но сейчас ее культивируют по всему миру, включая Южную Америку и Калифорнию. Она требует опыления насекомыми и чувствительна к температурным изменениям.

Вкус и культурное значение  

Вкус черимойи уникален, сочетая ноты ананаса, клубники, манго и банана с лёгким ванильным послевкусием. Марк Твен назвал его "самым вкусным фруктом на свете". Инки изображали плод на керамике, связывая его с плодородием и кладя в могилы. Испанцы прозвали ее "кремовым яблоком", что повысило ее популярность.

Сегодня черимойю используют для приготовления множества блюд: свежие плоды едят ложкой, добавляют в смузи, мороженое и десерты. Мякоть хорошо сохраняет вкус даже после заморозки, что облегчает транспортировку.

Лечебные свойства  

Чиримойя — это не только деликатес, но и лечебное средство. Она богата витаминами С и В, кальцием и железом. В народной медицине применяется для улучшения пищеварения и укрепления иммунной системы. Чай из листьев помогает снять стресс и улучшить сон.

Научные исследования подтверждают ее полезные свойства. Антиоксиданты, содержащиеся в плодах, замедляют старение и снижают риск заболеваний. Полифенолы и клетчатка способствуют нормализации уровня сахара в крови.

Косметическое применение  

Натуральные косметические продукты на основе черимойи увлажняют, питают кожу и помогают осветлить пигментные пятна.

Масло из семян черимойи является ценным ингредиентом для ухода за волосами, укрепляет пряди и восстанавливает блеск. Массаж кожи головы с касторовым маслом стимулирует рост волос и помогает справиться с перхотью.

Польза для беременных  

Чиримойю особенно рекомендуется употреблять беременным благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты, необходимой для развития плода. Натуральные сахара и клетчатка помогают предотвратить гестационный диабет, а железо поддерживает кровообращение, сообщает издание Egy.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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