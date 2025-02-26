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Родом из СССР. ТОП-5 забытых рецептов диетических блюд из овощей

2:32
Еда

Кухня Советского Союза славилась весьма простыми и доступными блюдами. Они прекрасно подходили для того, кто следит за своей фигурой или "сидит" на лёгком питании.

Овощное рагу
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Овощное рагу

Вот ТОП-5 рецептов, которые и вкусны, и полезны. Кстати, их можно назвать настоящими "хитами" времён СССР.

1. Винегрет с квашеной капустой и зелёным горошком

Ингредиенты: свёкла, квашеная капуста, картофель, морковь, солёные огурцы, зелёный горошек, лук, подсолнечное масло.

Особенность: богатое клетчаткой блюдо, лёгкое и питательное.

Приготовление: отварить овощи, нарезать кубиками, смешать с квашеной капустой и горошком, заправить маслом.

2. Овощное рагу с томатами и капустой

Ингредиенты: картофель, болгарский перец, морковь, капуста, лук, помидоры, чеснок.

Особенность: легко усваивается, подходит для ужина.

Приготовление: обжарить картофель и морковь, добавить остальные овощи, тушить под крышкой.

3. Кабачковые оладьи в духовке

Ингредиенты: диетический сыр, кабачки, яйцо, мука, укроп.

Особенность: запекаются, а не жарятся, что снижает калорийность.

Приготовление: натереть кабачки, смешать с остальными. ингредиентами, запекать при 200 градусов по Цельсию.

4. Тушёная капуста с грибами

Ингредиенты: шампиньоны, морковь, белокочанная капуста, лук, томатная паста.

Особенность: классическое диетическое блюдо.

Приготовление: обжарить овощи, добавить грибы и капусту, тушить с томатной пастой.

5. Овощные котлеты из капусты

Ингредиенты: капуста, яйцо, лук, манная крупа, панировочные сухари.

Особенность: нежные и ароматные, можно готовить заранее.

Приготовление: обжарить капусту, смешать с ингредиентами, сформировать котлеты, обжарить.

Все эти блюда отличаются:

  • Простотой приготовления
  • Доступными ингредиентами
  • Низкой калорийностью
  • Богатым содержанием витаминов и клетчатки
  • Длительным чувством насыщения.

Эти рецепты — отличный выбор для тех, кто предпочитает здоровое питание. Они доказывают, что диетическая еда может быть не только полезной, но и вкусной.

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Винегрет с горошком и капустой (классический рецепт) пошаговый рецепт
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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