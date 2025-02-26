Родом из СССР. ТОП-5 забытых рецептов диетических блюд из овощей

Кухня Советского Союза славилась весьма простыми и доступными блюдами. Они прекрасно подходили для того, кто следит за своей фигурой или "сидит" на лёгком питании.
Вот ТОП-5 рецептов, которые и вкусны, и полезны. Кстати, их можно назвать настоящими "хитами" времён СССР.
1. Винегрет с квашеной капустой и зелёным горошком
Ингредиенты: свёкла, квашеная капуста, картофель, морковь, солёные огурцы, зелёный горошек, лук, подсолнечное масло.
Особенность: богатое клетчаткой блюдо, лёгкое и питательное.
Приготовление: отварить овощи, нарезать кубиками, смешать с квашеной капустой и горошком, заправить маслом.
2. Овощное рагу с томатами и капустой
Ингредиенты: картофель, болгарский перец, морковь, капуста, лук, помидоры, чеснок.
Особенность: легко усваивается, подходит для ужина.
Приготовление: обжарить картофель и морковь, добавить остальные овощи, тушить под крышкой.
3. Кабачковые оладьи в духовке
Ингредиенты: диетический сыр, кабачки, яйцо, мука, укроп.
Особенность: запекаются, а не жарятся, что снижает калорийность.
Приготовление: натереть кабачки, смешать с остальными. ингредиентами, запекать при 200 градусов по Цельсию.
4. Тушёная капуста с грибами
Ингредиенты: шампиньоны, морковь, белокочанная капуста, лук, томатная паста.
Особенность: классическое диетическое блюдо.
Приготовление: обжарить овощи, добавить грибы и капусту, тушить с томатной пастой.
5. Овощные котлеты из капусты
Ингредиенты: капуста, яйцо, лук, манная крупа, панировочные сухари.
Особенность: нежные и ароматные, можно готовить заранее.
Приготовление: обжарить капусту, смешать с ингредиентами, сформировать котлеты, обжарить.
Все эти блюда отличаются:
Эти рецепты — отличный выбор для тех, кто предпочитает здоровое питание. Они доказывают, что диетическая еда может быть не только полезной, но и вкусной.
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