Размазанная каша – прошлый век! Вот как гречка раскрывает свой настоящий вкус

2:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Считаете, что гречка — скучный гарнир, который можно есть только с маслом? Вы просто не пробовали её по-настоящему!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гречневая каша

Шеф-повара давно отказались от традиционной варки, потому что этот метод уничтожает её богатый вкус и аромат. Вместо разваренной каши представьте себе упругие, хрустящие зёрна с тонкими ореховыми нотками, пропитанные специями и бульоном.

Первый шаг: забудьте про кастрюлю

Начните с обжарки. Разогрейте сухую сковороду и высыпьте на неё гречку. Прокалите 3-4 минуты, постоянно помешивая. Зёрна должны приобрести золотистый оттенок и начать слегка "стрелять" — это значит, что выделяются эфирные масла, которые обычно теряются при варке в воде. На кухне тут же разольётся аромат, напоминающий поджаренный миндаль.

Второй шаг: используем бульон, а не воду

Теперь заливаем крупу кипящим бульоном. Идеальный вариант — грибной или куриный, но можно экспериментировать. Хотите азиатские нотки? Добавьте кокосовое молоко. Лёгкую кислинку? Используйте томатный сок. А если хочется необычного аромата — попробуйте зелёный чай.

Соотношение жидкости и гречки — 1:1. Закройте крышкой, уменьшите огонь до минимума и оставьте на 15 минут. Не заглядывайте внутрь! Пар должен сделать всю работу, превращая зёрна в нежные и рассыпчатые бусины.

Третий шаг: неожиданные вкусовые акценты

Теперь можно добавить ингредиенты, которые превратят привычную гречку в кулинарный шедевр:

Обжаренный лук с яблоками и тимьяном — кислота фруктов и сладость карамелизированного лука придают глубину вкусу.

— кислота фруктов и сладость карамелизированного лука придают глубину вкусу. Копчёный сыр — натрите на тёрке и смешайте с горячей крупой, чтобы он таял, пропитывая гречку дымными нотками.

— натрите на тёрке и смешайте с горячей крупой, чтобы он таял, пропитывая гречку дымными нотками. Азиатский стиль — замаринуйте готовую крупу в соевом соусе с мёдом и кунжутом, а затем слегка обжарьте на сковороде — получится невероятно ароматный хрустящий плов.

— замаринуйте готовую крупу в соевом соусе с мёдом и кунжутом, а затем слегка обжарьте на сковороде — получится невероятно ароматный хрустящий плов. Гречка на десерт — попробуйте смешать её с карамелизированными бананами, орехами и корицей, полив сверху мёдом — идеальный сытный завтрак.

Почему вы не пробовали это раньше

В разных странах гречку готовят по-своему: в Испании её подают с морепродуктами, в Индии — с карри и кокосом, а в Италии — с вялеными томатами и песто.

Перестаньте просто варить гречку. Жарьте, маринуйте, запекайте! Одна простая техника — и привычная крупа заиграет новыми вкусами, достойными лучших ресторанов.

Уточнения

Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).

