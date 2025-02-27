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Редька, которая взрывает вкус: неожиданный ингредиент делает салат по-корейски еще ярче

1:55
Еда

Если вы любите насыщенные вкусы и легкие закуски, этот салат станет вашим фаворитом! Острая корейская редька — отличный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое и пикантное. Готовится просто, а результат порадует даже гурманов.

Редька
Фото: commons.wikimedia.org by মৌচুমী, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Редька

Что понадобится

  • Редька — 1 кг
  • Морковь — 200 г
  • Лук — 2 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Черный перец — 0,5 ч. ложки
  • Красный перец — 0,5 ч. ложки
  • Кориандр — 1 ч. ложка
  • Кунжут — 1 ст. ложка
  • Сахар — 1,5 ст. ложки
  • Соль — 1,5 ст. ложки
  • Растительное масло — 150 г
  • Лимонный сок или кислота — 1 щепотка лимонной кислоты или 1 ст. ложка лимонного сока
  • Уксус — 1 ч. ложка (по желанию)

Как приготовить

Подготовка овощей

Натереть редьку и морковь на корейской терке, посыпать солью и оставить на 30 минут, чтобы они дали сок.

Обжарка лука

Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Затем немного остудить.

Добавление специй

Чеснок мелко нарезать и смешать с натертыми овощами.

Смешивание

Добавить к редьке все ингредиенты: специи, кунжут, сахар, масло, лимонный сок и уксус (если используете). Хорошо перемешать.

Настаивание

Оставить салат на 30 минут, чтобы вкусы объединились и стали насыщеннее.

Готово!

Этот салат получается невероятно ароматным, острым и насыщенным. Он идеально подойдет в качестве гарнира или закуски к любым мясным блюдам. Попробуйте — вам точно понравится!

Уточнения

Дайко́н (яп. 大根, букв. — «большой корень», или японская редька, кит. трад. 白蘿蔔, упр. 白萝卜, пиньинь báiluóbo, палл. байлобо, или китайская редька) — овощная разновидность редьки посевной семейства Капустные.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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