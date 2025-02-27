Редька, которая взрывает вкус: неожиданный ингредиент делает салат по-корейски еще ярче

Если вы любите насыщенные вкусы и легкие закуски, этот салат станет вашим фаворитом! Острая корейская редька — отличный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое и пикантное. Готовится просто, а результат порадует даже гурманов.
Натереть редьку и морковь на корейской терке, посыпать солью и оставить на 30 минут, чтобы они дали сок.
Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Затем немного остудить.
Чеснок мелко нарезать и смешать с натертыми овощами.
Добавить к редьке все ингредиенты: специи, кунжут, сахар, масло, лимонный сок и уксус (если используете). Хорошо перемешать.
Оставить салат на 30 минут, чтобы вкусы объединились и стали насыщеннее.
Этот салат получается невероятно ароматным, острым и насыщенным. Он идеально подойдет в качестве гарнира или закуски к любым мясным блюдам. Попробуйте — вам точно понравится!
Дайко́н (яп. 大根, букв. — «большой корень», или японская редька, кит. трад. 白蘿蔔, упр. 白萝卜, пиньинь báiluóbo, палл. байлобо, или китайская редька) — овощная разновидность редьки посевной семейства Капустные.
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