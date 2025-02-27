Редька, которая взрывает вкус: неожиданный ингредиент делает салат по-корейски еще ярче

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите насыщенные вкусы и легкие закуски, этот салат станет вашим фаворитом! Острая корейская редька — отличный вариант для тех, кто хочет попробовать что-то новое и пикантное. Готовится просто, а результат порадует даже гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by মৌচুমী, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Редька

Что понадобится

Редька — 1 кг

Морковь — 200 г

Лук — 2 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Черный перец — 0,5 ч. ложки

Красный перец — 0,5 ч. ложки

Кориандр — 1 ч. ложка

Кунжут — 1 ст. ложка

Сахар — 1,5 ст. ложки

Соль — 1,5 ст. ложки

Растительное масло — 150 г

Лимонный сок или кислота — 1 щепотка лимонной кислоты или 1 ст. ложка лимонного сока

Уксус — 1 ч. ложка (по желанию)

Как приготовить

Подготовка овощей

Натереть редьку и морковь на корейской терке, посыпать солью и оставить на 30 минут, чтобы они дали сок.

Обжарка лука

Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Затем немного остудить.

Добавление специй

Чеснок мелко нарезать и смешать с натертыми овощами.

Смешивание

Добавить к редьке все ингредиенты: специи, кунжут, сахар, масло, лимонный сок и уксус (если используете). Хорошо перемешать.

Настаивание

Оставить салат на 30 минут, чтобы вкусы объединились и стали насыщеннее.

Готово!

Этот салат получается невероятно ароматным, острым и насыщенным. Он идеально подойдет в качестве гарнира или закуски к любым мясным блюдам. Попробуйте — вам точно понравится!

Уточнения

Дайко́н (яп. 大根, букв. — «большой корень», или японская редька, кит. трад. 白蘿蔔, упр. 白萝卜, пиньинь báiluóbo, палл. байлобо, или китайская редька) — овощная разновидность редьки посевной семейства Капустные.

