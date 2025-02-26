Рис – тихий убийца на вашей кухне: ошибка, которую совершают почти все

Рис — одна из самых частых причин пищевого отравления. Он может вызвать такие симптомы, как тошнота, диарея и рвота, которые обычно проходят в течение 24 часов. Специалисты предупреждают, что температура от 5°C до 60°C — это самая опасная зона, в которой бактерии размножаются быстрее всего.
Поэтому приготовленный рис нельзя оставлять вне холодильника дольше чем на два часа. Если этот срок истёк, безопаснее будет просто выбросить его.
Чтобы избежать порчи продукта и снизить риск отравления, соблюдайте простые правила хранения:
Если продукт испортился, употреблять его нельзя. Опасные признаки:
Повторно разогретый рис можно есть в течение 3-4 дней, но при каждом разогреве его качество ухудшается. Чтобы сохранить вкус и безопасность, лучше разогревать его только один раз и сразу съедать.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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