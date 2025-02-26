Рис – тихий убийца на вашей кухне: ошибка, которую совершают почти все

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис — одна из самых частых причин пищевого отравления. Он может вызвать такие симптомы, как тошнота, диарея и рвота, которые обычно проходят в течение 24 часов. Специалисты предупреждают, что температура от 5°C до 60°C — это самая опасная зона, в которой бактерии размножаются быстрее всего.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Поэтому приготовленный рис нельзя оставлять вне холодильника дольше чем на два часа. Если этот срок истёк, безопаснее будет просто выбросить его.

Как правильно хранить рис

Чтобы избежать порчи продукта и снизить риск отравления, соблюдайте простые правила хранения:

Делите рис на небольшие порции и убирайте в холодильник как можно быстрее.

Срок безопасного хранения — от 4 до 6 дней, независимо от того, белый это рис или коричневый.

Чтобы продлить срок хранения, охлаждайте его как можно быстрее после приготовления (желательно в течение часа).

Для быстрого охлаждения разложите рис в неглубокую ёмкость.

Когда он остынет до комнатной температуры, поместите его в герметичные контейнеры или пакеты с зип-застёжкой и уберите в холодильник.

Когда рис нельзя есть

Если продукт испортился, употреблять его нельзя. Опасные признаки:

Кислый или неприятный запах, напоминающий дрожжи.

Слизистая, липкая или чрезмерно влажная консистенция.

Повторный разогрев и употребление

Повторно разогретый рис можно есть в течение 3-4 дней, но при каждом разогреве его качество ухудшается. Чтобы сохранить вкус и безопасность, лучше разогревать его только один раз и сразу съедать.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.

