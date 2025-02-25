Диетолог развеяла миф о куриных яйцах: белые или коричневые полезнее?

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Элизабет Барнс развеяла миф о том, что цвет куриных яиц влияет на их состав.

Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Wölk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Коричневые яйца

Единственное различие между коричневыми и белыми яйцами — это цвет скорлупы, который определяется породой курицы. А вот по вкусу и составу они одинаковы, считает эксперт по питанию.

На качество этого продукта могут влиять другие факторы, такие как среда содержания птицы, её диета и возраст. Например, куры, живущие в свободных условиях и получающие качественное питание, производят яйца с более насыщенным вкусом и богатым содержанием полезных веществ.

Свежесть яиц тоже важна: чем быстрее они попадают на стол после сбора, тем они будут вкуснее. А вот цвет скорлупы не влияет на пользу яиц.

Уточнения

Дието́лог — специалист в области здорового питания, соответствующий академическим и профессиональным требованиям.

