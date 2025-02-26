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Забытый суперфуд на вашей кухне: время пересмотреть свои перекусы

1:33
Еда

Тыквенные семечки — это не только вкусный перекус, но и ценный источник питательных веществ, способных принести значительную пользу вашему здоровью.

Орехи и семена
Фото: commons.wikimedia.org by Freshfruitturkey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Орехи и семена

Полезные свойства тыквенных семечек

  • Поддержка сердечно-сосудистой системы: богаты полезными жирами, которые способствуют укреплению сердца и сосудов.

  • Антиоксидантная защита: содержат каротиноиды, придающие семенам зеленый цвет и защищающие клетки от повреждений.

  • Улучшение зрения: антиоксиданты в составе семечек способствуют поддержанию здоровья глаз.

Способы употребления

Тыквенные семечки можно употреблять как с кожурой, так и без нее. Кожура богата клетчаткой, однако из-за ее жесткости многие предпочитают очищенные семена. Семечки можно добавлять в салаты, выпечку, каши или употреблять отдельно в качестве перекуса.

Рецепты с тыквенными семечками

  1. Печенье с тыквенными семечками: безглютеновое и безлактозное печенье, идеально подходящее для полезного перекуса.

  2. Фарофа с тыквенными семечками: традиционное бразильское блюдо, обогащенное семенами тыквы для дополнительной хрусткости и питательности.

  3. Сладкая гранола с семенами: домашняя гранола с добавлением тыквенных семечек, изюма, овсяных хлопьев и кокосовой стружки.

Включение тыквенных семечек в ежедневный рацион не только разнообразит ваше меню, но и принесет ощутимую пользу для здоровья.

Уточнения

Серде́чно-cосу́дистая систе́ма (лат. systema cardiovasculare) — система органов, обеспечивающих циркуляцию крови в организме человека.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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