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Сытно, вкусно, без яиц: эти завтраки покоряют даже ярых мясоедов

3:57
Еда

Устали от однообразных яичных завтраков? Представляем подборку вкусных и питательных рецептов, богатых белком, которые разнообразят ваше утро без использования яиц.

Сырники
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сырники

1. Скрэмбл из тофу со шпинатом

Тофу — отличный источник растительного белка. Для приготовления скрэмбла раскрошите 400 г тофу, обжарьте с половиной мелко нарезанной луковицы, добавьте 200 г свежего шпината и специи по вкусу. Готовьте до мягкости шпината и подавайте горячим.

2. Овсянка с греческим йогуртом и ягодами

Овсянка, обогащенная белком, станет отличным началом дня. Смешайте 50 г овсяных хлопьев с 200 мл соевого молока, добавьте 100 г греческого йогурта, 1 ст. л. арахисового масла и свежие ягоды по вкусу. Оставьте на ночь в холодильнике, а утром наслаждайтесь готовым завтраком.

3. Белковый смузи с арахисовым маслом и бананом

Для быстрого и сытного завтрака приготовьте смузи. В блендере смешайте 1 спелый банан, 2 ст. л. арахисового масла, 200 мл молока и, при желании, добавьте протеиновый порошок. Взбейте до однородной консистенции и подавайте сразу.

4. Сырники с рисовой мукой

Творог — богатый источник белка. Для приготовления сырников смешайте 300 г творога, 1 яйцо, 1 ст. л. рисовой муки и подсластитель по вкусу. Сформируйте небольшие лепешки и обжарьте их на сковороде до золотистой корочки.

5. Салат с чечевицей и нутом

Бобовые культуры, такие как чечевица и нут, богаты белком. Сварите по 100 г нута и чечевицы, остудите. Смешайте с нарезанным огурцом, половиной авокадо, свежим шпинатом и листьями салата. Заправьте оливковым маслом, лимонным соком и специями по вкусу.

6. Ролл в лаваше с курицей и овощами

Для сытного завтрака используйте лаваш. На лист лаваша выложите обжаренные кусочки куриного филе, свежие овощи (помидоры, огурцы, листья салата) и добавьте соус по вкусу. Сверните в рулет и подавайте.

7. Полента со шпинатом и грибами

Полента — кукурузная каша, богатая белком. Приготовьте поленту согласно инструкции на упаковке. Отдельно обжарьте грибы и шпинат с чесноком, затем смешайте с готовой полентой. Подавайте горячим, приправив по вкусу.

8. Творожный пудинг с фруктами

Смешайте 200 г творога с 1 ст. л. меда и 50 мл натурального йогурта. Добавьте свежие фрукты или ягоды по вкусу. Переложите в форму и оставьте в холодильнике на несколько часов. Подавайте охлажденным.

9. Греческий йогурт с орехами и медом

Возьмите 200 г греческого йогурта, добавьте 2 ст. л. измельченных орехов (грецкие, миндаль) и 1 ст. л. меда. Перемешайте и наслаждайтесь питательным завтраком.

10. Киноа с овощами и тофу

Киноа — отличная альтернатива традиционным кашам. Сварите 100 г киноа, отдельно обжарьте кубики тофу с овощами (болгарский перец, брокколи, морковь). Смешайте все ингредиенты, приправьте соевым соусом и подавайте горячим.

Эти рецепты помогут разнообразить ваш рацион и обеспечить организм необходимым количеством белка без использования яиц, передаёт информационный портал "Medpulse".

Уточнения

Вегетариа́нство - система питания преимущественно либо исключительно растительной пищей.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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