Забудьте про пшеничную: блины из этой муки в 100 раз вкуснее и полезнее — царское угощение на Масленицу

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Масленичная неделя — прекрасный повод насладиться блинами. Предлагаем попробовать рецепт блинов из полбяной муки. Это простой и быстрый способ приготовления.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ингредиенты:

Молоко — 550 мл

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 60 г

Соль — щепотка

Полбяная мука — 280 г

Приготовление:

В миске смешайте молоко и яйцо. Влейте молочно-яичную смесь в муку и хорошо перемешайте венчиком. Добавьте сахар и соль. Жарьте блины на разогретой сковороде с растительным маслом до готовности.

Готовые блины можно сложить стопкой и украсить по вкусу. Например, нарезанными ягодами, такими как клубника или голубика.



Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.



Двузерня́нка или по́лба, или полупо́лба, или э́ммер (лат. Triticum dicoccum) — однолетнее травянистое растение семейства Злаки (Poaceae), вид пшеницы.



