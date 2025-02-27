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Забудьте про пшеничную: блины из этой муки в 100 раз вкуснее и полезнее — царское угощение на Масленицу

0:51
Еда

Масленичная неделя — прекрасный повод насладиться блинами. Предлагаем попробовать рецепт блинов из полбяной муки. Это простой и быстрый способ приготовления.

Блины
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты:

  • Молоко — 550 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 60 г
  • Соль — щепотка
  • Полбяная мука — 280 г

Приготовление:

  1. В миске смешайте молоко и яйцо.
  2. Влейте молочно-яичную смесь в муку и хорошо перемешайте венчиком.
  3. Добавьте сахар и соль.
  4. Жарьте блины на разогретой сковороде с растительным маслом до готовности.

Готовые блины можно сложить стопкой и украсить по вкусу. Например, нарезанными ягодами, такими как клубника или голубика.


Приятного аппетита!

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Двузерня́нка или по́лба, или полупо́лба, или э́ммер (лат. Triticum dicoccum) — однолетнее травянистое растение семейства Злаки (Poaceae), вид пшеницы.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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