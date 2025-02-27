Забудьте про пшеничную: блины из этой муки в 100 раз вкуснее и полезнее — царское угощение на Масленицу

Масленичная неделя — прекрасный повод насладиться блинами. Предлагаем попробовать рецепт блинов из полбяной муки. Это простой и быстрый способ приготовления.
Ингредиенты:
Приготовление:
Готовые блины можно сложить стопкой и украсить по вкусу. Например, нарезанными ягодами, такими как клубника или голубика.
Приятного аппетита!
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
Двузерня́нка или по́лба, или полупо́лба, или э́ммер (лат. Triticum dicoccum) — однолетнее травянистое растение семейства Злаки (Poaceae), вид пшеницы.
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