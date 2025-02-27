Забудьте о мангале: эти рёбрышки тают во рту — раскрыт секрет приготовления в духовке и на сковороде

Этот рецепт приготовления вкуснейших рёбрышек подойдёт всем, кто не хочет или не может разжечь огонь и добавить древесный уголь в домашних условиях.
Попробуйте приготовить эти замечательные рёбрышки на сковороде или в духовке, и вы будете в восторге!
Как приготовить идеальные рёбрышки
Если вы не планируете готовить рёбрышки на углях, то вам нужно выбрать такой способ приготовления, который обеспечит хрустящую корочку, но при этом сохранит сочность мяса. Самый простой способ — обжарить рёбрышки на сковороде, чтобы запечатать мясной сок и карамелизировать поверхность, а затем довести блюдо до готовности в духовке, считают авторы греческого издания Thetoc.
Независимо от того, готовите вы на углях или нет, маринад всегда придаёт мясу аромат и делает его более нежным, что значительно улучшает вкус блюда. Обычно за границей рёбрышки маринуют с розмарином, чесноком и оливковым маслом, но вы можете использовать тимьян или смесь трав (тимьян, розмарин, шалфей, орегано).
Лучше всего выбирать рёбрышки в панировке, чтобы они не пересохли во время запекания. Если у вас есть внешний термометр, то обратите внимание, что рёбрышки будут готовы, когда их температура достигнет 60 градусов по Цельсию.
Ингредиенты:
Приготовление:
Бара́нина — мясо баранов (овец) при употреблении в пищу.
Духовка — обыденное название духового шкафа.
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