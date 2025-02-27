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Забудьте о мангале: эти рёбрышки тают во рту — раскрыт секрет приготовления в духовке и на сковороде

2:41
Еда

Этот рецепт приготовления вкуснейших рёбрышек подойдёт всем, кто не хочет или не может разжечь огонь и добавить древесный уголь в домашних условиях.

каре ягнёнка
Фото: commons.wikimedia.org by N509FZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
каре ягнёнка

Попробуйте приготовить эти замечательные рёбрышки на сковороде или в духовке, и вы будете в восторге!

Как приготовить идеальные рёбрышки

Если вы не планируете готовить рёбрышки на углях, то вам нужно выбрать такой способ приготовления, который обеспечит хрустящую корочку, но при этом сохранит сочность мяса. Самый простой способ — обжарить рёбрышки на сковороде, чтобы запечатать мясной сок и карамелизировать поверхность, а затем довести блюдо до готовности в духовке, считают авторы греческого издания Thetoc.

Независимо от того, готовите вы на углях или нет, маринад всегда придаёт мясу аромат и делает его более нежным, что значительно улучшает вкус блюда. Обычно за границей рёбрышки маринуют с розмарином, чесноком и оливковым маслом, но вы можете использовать тимьян или смесь трав (тимьян, розмарин, шалфей, орегано).

Лучше всего выбирать рёбрышки в панировке, чтобы они не пересохли во время запекания. Если у вас есть внешний термометр, то обратите внимание, что рёбрышки будут готовы, когда их температура достигнет 60 градусов по Цельсию.

Ингредиенты:

  • 500 г бараньих рёбрышек;
  • 2 столовые ложки измельчённого свежего розмарина;
  • 2 чайные ложки соли;
  • 1 чайная ложка свежемолотого перца;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 4 столовые ложки оливкового масла.

Приготовление:

  1. В миске смешайте розмарин, соль, перец и чеснок, добавьте две столовые ложки оливкового масла и перемешайте.
  2. Пропустите рёбрышки через смесь, массируя поверхность мяса руками, чтобы они были полностью покрыты.
  3. Накройте миску крышкой и оставьте рёбрышки мариноваться на 30–45 минут. Можно приготовить рёбрышки накануне вечером и оставить их мариноваться в холодильнике.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  5. Разогрейте антипригарную сковороду, пригодную для использования в духовке, с двумя столовыми ложками оливкового масла.
  6. Обжарьте рёбрышки до золотистого цвета с каждой стороны в течение 2–3 минут.
  7. Поставьте сковороду в предварительно разогретую духовку и запекайте ещё 5 минут, периодически проверяя готовность рёбрышек.
  8. Перед подачей дайте рёбрышкам отдохнуть под алюминиевой фольгой в течение 5 минут.

Уточнения

Бара́нина — мясо баранов (овец) при употреблении в пищу.

Духовка обыденное название духового шкафа.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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