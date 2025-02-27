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Картофельное пюре с секретом: так готовили наши бабушки — пальчики оближешь!

1:30
Еда

Картофельное пюре — это универсальный гарнир, который можно дополнить сливочным маслом. Однако есть и другие продукты, способные значительно улучшить вкус этого блюда. Мы предлагаем интересный рецепт пюре, который превратит обычную картошку в аппетитный и насыщенный гарнир.

Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Жареная колбаска с квашеной капустой и картофельным пюре

Ингредиенты:

  • Картофель — 900 г;
  • Репчатый лук — 1 шт.;
  • Подсолнечное масло без запаха — 20 мл;
  • Чёрный перец — 2 щепотки;
  • Соль — по вкусу;
  • Свежее сало — 100 г.

Приготовление

  1. Картофель нужно очистить и нарезать крупными кусочками. Затем залить его примерно 1 литром холодной воды и поставить вариться. За 10 минут до готовности добавить соль.
  2. Тем временем очистите сало от кожицы и нарежьте его маленькими кубиками. Лук также очистите и мелко нарежьте.
  3. На небольшом количестве растительного масла обжарьте сало до золотистости. Этот ингредиент придаст пюре особый вкус и насыщенность. Затем добавьте лук и продолжайте обжарку до прозрачности.
  4. Слейте воду из кастрюли с картофелем и разомните его до состояния пюре. Добавьте растопленное сало с луком и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

Вкусное картофельное пюре готово! Оно станет отличным гарниром даже без мясных добавок.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля.

Са́ло — пищевой продукт, представляющий собой твёрдый подкожный животный жир (как правило, свиной), откладывающийся у животных в период их усиленного питания в качестве жирового запаса и состоящий в основном из липидов. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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