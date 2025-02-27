Замените сахар этим: секретный ингредиент аппетитных диетических яблочных маффинов

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Маффины — популярное лакомство, которое можно включить в рацион в любое время дня: на завтрак, перекус или даже ужин. Их нежная текстура и приятный вкус нравятся и взрослым, и детям. Но что делать, если вы хотите насладиться этим угощением, не добавляя сахар?

Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кексы

Диетолог Александра Контодиму, которую цитирует греческое издание Shape, предлагает рецепт аппетитных яблочных маффинов без сахара. Благодаря содержанию клетчатки, яблоки придают десерту естественную сладость и сочность, делая его не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты для яблочных маффинов:

50 г оливкового масла

3 яйца

15 мл жидкой стевии

150 мл молока

250 г муки

250 г тёртых яблок

10 г разрыхлителя

40 г изюма

1/4 ч. л. пищевой соды

1/2 ч. л. корицы

Щепотка соли

Пошаговый рецепт:

В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, корицу и соль. В другой ёмкости взбейте яйца с оливковым маслом и стевией до получения однородной массы. Добавьте молоко и хорошо перемешайте. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте в тесто тёртые яблоки и изюм, ещё раз перемешайте. Разложите тесто по формочкам для маффинов, заполняя их примерно на 2/3 объёма. Выпекайте маффины в разогретой до 180°C духовке в течение 40 минут, пока они не станут золотистыми и упругими.

Дайте маффинам немного остыть перед подачей.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты.



Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

