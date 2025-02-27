Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Членство в НАТО под вопросом: Трамп высказался о будущем Украины
Свобода выбора: как GDS-туры меняют правила игры для туристов и бизнеса
Курская область: ВС РФ освободили Орловку и Погребки
BlackBerry возвращается: Чехлы Clicks с физической клавиатурой теперь и для Android
Пенсия в один клик: На Госуслугах запустили сервис, упрощающий выход на пенсию
Перехвачены переговоры ВСУ: командиры отправляют солдат на верную смерть в ДНР
Сушим белье дома, как профи: 5 гениальных способов, когда нет балкона
Орхидея не переносит это удобрение, но многие его используют
Раннее отлучение котят от матери: скрытые опасности и последствия

Замените сахар этим: секретный ингредиент аппетитных диетических яблочных маффинов

1:52
Еда

Маффины — популярное лакомство, которое можно включить в рацион в любое время дня: на завтрак, перекус или даже ужин. Их нежная текстура и приятный вкус нравятся и взрослым, и детям. Но что делать, если вы хотите насладиться этим угощением, не добавляя сахар?

кексы
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кексы

Диетолог Александра Контодиму, которую цитирует греческое издание Shape, предлагает рецепт аппетитных яблочных маффинов без сахара. Благодаря содержанию клетчатки, яблоки придают десерту естественную сладость и сочность, делая его не только вкусным, но и полезным.

Ингредиенты для яблочных маффинов:

  • 50 г оливкового масла
  • 3 яйца
  • 15 мл жидкой стевии
  • 150 мл молока
  • 250 г муки
  • 250 г тёртых яблок
  • 10 г разрыхлителя
  • 40 г изюма
  • 1/4 ч. л. пищевой соды
  • 1/2 ч. л. корицы
  • Щепотка соли

Пошаговый рецепт:

  1. В большой миске смешайте муку, разрыхлитель, пищевую соду, корицу и соль.
  2. В другой ёмкости взбейте яйца с оливковым маслом и стевией до получения однородной массы.
  3. Добавьте молоко и хорошо перемешайте.
  4. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, тщательно перемешайте до однородности.
  5. Всыпьте в тесто тёртые яблоки и изюм, ещё раз перемешайте.
  6. Разложите тесто по формочкам для маффинов, заполняя их примерно на 2/3 объёма.
  7. Выпекайте маффины в разогретой до 180°C духовке в течение 40 минут, пока они не станут золотистыми и упругими.

Дайте маффинам немного остыть перед подачей.

Уточнения

Ма́ффин — американский вариант кекса, маленькая круглая или овальная выпечка, преимущественно сладкая, в состав которой входят разнообразные начинки, в том числе фрукты. 

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
Экономика и бизнес
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году Аудио 
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Садоводство, цветоводство
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните Аудио 
Популярное
700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике

Полагаться исключительно на возобновляемые источники энергии, такие как ветер и солнце, и отказываться от ядерной энергетики, похоже, неэффективно, особенно в условиях нехватки ветра и солнечного света.

700 млрд евро и нулевой результат: Германия возвращается к ядерной энергетике
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
У вас есть розы в саду? Вот что вам нужно обязательно сделать в феврале
Ест, как танк, едет, как зверь, ломается, как все советское — вся правда о ЗиЛ-131
Беспилотник Тарик со Шмелём. Наземный дрон в тандеме с огнемётом уничтожает опорники ВСУ Дмитрий Плотников Трамп прогнул Зеленского: Украина согласилась стать колонией Юрий Бочаров Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Любовь Степушова
Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех
Без топора, лопаты и нервов: как одним движением избавиться от поросли вишни и сливы
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Выращиваю горох не для еды, а чтобы бесить соседей, у которых не растёт
Последние материалы
Свобода выбора: как GDS-туры меняют правила игры для туристов и бизнеса
Курская область: ВС РФ освободили Орловку и Погребки
BlackBerry возвращается: Чехлы Clicks с физической клавиатурой теперь и для Android
Пенсия в один клик: На Госуслугах запустили сервис, упрощающий выход на пенсию
Перехвачены переговоры ВСУ: командиры отправляют солдат на верную смерть в ДНР
Сушим белье дома, как профи: 5 гениальных способов, когда нет балкона
Орхидея не переносит это удобрение, но многие его используют
Раннее отлучение котят от матери: скрытые опасности и последствия
Из чего делают растворимый кофе? Правда, о которой не говорят производители
Водители придумали хитрые схемы, чтобы штрафы не приходили — как это возможно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.