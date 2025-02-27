Замените сахар этим: секретный ингредиент аппетитных диетических яблочных маффинов

Маффины — популярное лакомство, которое можно включить в рацион в любое время дня: на завтрак, перекус или даже ужин. Их нежная текстура и приятный вкус нравятся и взрослым, и детям. Но что делать, если вы хотите насладиться этим угощением, не добавляя сахар?
Диетолог Александра Контодиму, которую цитирует греческое издание Shape, предлагает рецепт аппетитных яблочных маффинов без сахара. Благодаря содержанию клетчатки, яблоки придают десерту естественную сладость и сочность, делая его не только вкусным, но и полезным.
Ингредиенты для яблочных маффинов:
Пошаговый рецепт:
Дайте маффинам немного остыть перед подачей.
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