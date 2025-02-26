Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт объяснила, может ли собака хорошо жить в квартире
Титан теряет энергию: ученые пытаются выяснить, что трясет орбиту Титана
Победителя первого тура выборов задержали: Джеорджеску предъявлены обвинения
Европейская комиссия обновила черный список авиакомпаний
Пищевая ошибка, которую совершают владельцы собак: избегайте этого
Тайные уголки Европы: где отдыхать дёшево и с комфортом
Бразильская Швейцария: один из самых гостеприимных городов в мире
Пять трав для здоровья печени: эксперт раскрывает секреты детоксикации
Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением миротворцев на Украине

Гороховый суп для постящихся — легко и быстро

1:34
Еда

Постный гороховый суп — это не только отличное блюдо для тех, кто исключил продукты животного происхождения, но и для желающих сбросить лишний вес. Он сытный, но при этом лёгкий, и помогает утолить голод перед основным приемом пищи. Что особенно приятно, все ингредиенты супа доступные, а готовить его настолько просто, что справится даже начинающий кулинар.

Картофельный суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельный суп

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПОРЦИИ:

  • 200 г гороха колотого (половинки)
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 3 картофелины
  • Соль и перец по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Шаг 1:
Горох хорошо промойте, замочите в холодной воде на 1 час. Тем временем почистите и вымойте овощи. Нарежьте картофель кубиками.

Шаг 2:
В кипящую воду добавьте горох, снимите пену, когда вода снова закипит. Добавьте картофель.

Шаг 3:
Морковь натрите на тёрке, лук мелко нарежьте и добавьте в суп. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4:
Варите суп на медленном огне под крышкой до тех пор, пока горох не разварится почти в пюре.

Суп приобретет более насыщенный вкус и аромат, если за 5 минут до готовности добавить пару зубчиков чеснока, пропущенных через пресс.

Чтобы суп сварился быстрее, замочите горох не на 1 час, а на ночь. Утром тщательно промойте его, откинув на дуршлаг. Также можно использовать колотый горох, он варится быстрее.

Уточнения

Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Еда и рецепты
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу? Аудио 
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска
Авто
Остаточный алкоголь — ваш враг: рассказываем, когда можно садиться за руль без риска Аудио 
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Авто
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Гунны были не теми, кем их считали — сенсационные находки археогенетиков Игорь Буккер Теракт в Крокусе не привёл к радикальным изменениям в миграционной политике РФ Любовь Степушова Трактор из СССР. Почему Беларус до сих пор в строю — причины невероятной популярности Дмитрий Плотников
Последние дни бумажных денег? Что ждёт банкноты евро в 2025 году
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
Последние материалы
Тайные уголки Европы: где отдыхать дёшево и с комфортом
Бразильская Швейцария: один из самых гостеприимных городов в мире
Гороховый суп для постящихся — легко и быстро
Пять трав для здоровья печени: эксперт раскрывает секреты детоксикации
Россия не рассматривает никаких вариантов с размещением миротворцев на Украине
Нейтральный статус снова в игре: МОК настаивает на участии России в отборе к Играм
С 1 марта владельцев земельных участков ожидают большие штрафы: вот что нужно знать
Прогноз для рынка недвижимости в 2025 году: цены не будут падать, но и не будут расти
Гунны были не теми, кем их считали — сенсационные находки археогенетиков
Секреты черимойи: как фрукт из Анд завоевал мир и стал лекарством от многих болезней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.