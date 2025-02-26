Гороховый суп для постящихся — легко и быстро

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Постный гороховый суп — это не только отличное блюдо для тех, кто исключил продукты животного происхождения, но и для желающих сбросить лишний вес. Он сытный, но при этом лёгкий, и помогает утолить голод перед основным приемом пищи. Что особенно приятно, все ингредиенты супа доступные, а готовить его настолько просто, что справится даже начинающий кулинар.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельный суп

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 2 ПОРЦИИ:

200 г гороха колотого (половинки)

1 морковь

1 лук

3 картофелины

Соль и перец по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Шаг 1:

Горох хорошо промойте, замочите в холодной воде на 1 час. Тем временем почистите и вымойте овощи. Нарежьте картофель кубиками.

Шаг 2:

В кипящую воду добавьте горох, снимите пену, когда вода снова закипит. Добавьте картофель.

Шаг 3:

Морковь натрите на тёрке, лук мелко нарежьте и добавьте в суп. Посолите и поперчите по вкусу.

Шаг 4:

Варите суп на медленном огне под крышкой до тех пор, пока горох не разварится почти в пюре.

Суп приобретет более насыщенный вкус и аромат, если за 5 минут до готовности добавить пару зубчиков чеснока, пропущенных через пресс.

Чтобы суп сварился быстрее, замочите горох не на 1 час, а на ночь. Утром тщательно промойте его, откинув на дуршлаг. Также можно использовать колотый горох, он варится быстрее.

Уточнения

Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.

