Гороховый суп для постящихся — легко и быстро

Постный гороховый суп — это не только отличное блюдо для тех, кто исключил продукты животного происхождения, но и для желающих сбросить лишний вес. Он сытный, но при этом лёгкий, и помогает утолить голод перед основным приемом пищи. Что особенно приятно, все ингредиенты супа доступные, а готовить его настолько просто, что справится даже начинающий кулинар.
Шаг 1:
Горох хорошо промойте, замочите в холодной воде на 1 час. Тем временем почистите и вымойте овощи. Нарежьте картофель кубиками.
Шаг 2:
В кипящую воду добавьте горох, снимите пену, когда вода снова закипит. Добавьте картофель.
Шаг 3:
Морковь натрите на тёрке, лук мелко нарежьте и добавьте в суп. Посолите и поперчите по вкусу.
Шаг 4:
Варите суп на медленном огне под крышкой до тех пор, пока горох не разварится почти в пюре.
Суп приобретет более насыщенный вкус и аромат, если за 5 минут до готовности добавить пару зубчиков чеснока, пропущенных через пресс.
Чтобы суп сварился быстрее, замочите горох не на 1 час, а на ночь. Утром тщательно промойте его, откинув на дуршлаг. Также можно использовать колотый горох, он варится быстрее.
Гороховый суп — суп, главным ингредиентом которого является свежий, замороженный, консервированный или сушёный горох.
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