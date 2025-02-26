Минтай с рисом и кинзой — вкусный и легкий ужин с яркими нотками

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте минтай с рисом в духовке — это блюдо из самой доступной рыбы, но с поистине изысканным вкусом. Рис здесь не простой — его мы будем готовить с ароматной пастой из кинзы, имбиря, чеснока, острого перца и лайма, а затем запечем под рыбой. Подача тоже заслуживает внимания: перед подачей украшаем блюдо ломтиками лайма и посыпаем зеленым луком и кинзой. Подавайте сразу, пока рыба еще горячая и шкворчит.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рис с овощами

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ:

Пучок зеленого лука

4 филе минтая (по 180 г каждое)

400 г риса басмати

1 лайм

Соль по вкусу

Для пасты:

3 зубчика чеснока (толченого)

2 большие пучка кинзы

2 небольших острых перца

2 см свежего корня имбиря

Цедра и сок 2 лаймов

6 ст. л. соевого соуса

2 ч. л. кунжутного масла

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Шаг 1:

Подготовьте пасту. Кинзу промойте, обсушите и оборвите листики. Очистите чеснок и имбирь, перцы разрежьте пополам и удалите семена.

Шаг 2:

В блендере измельчите стебли и половину листиков кинзы, имбирь, чеснок, острые перцы и цедру лайма. В процессе добавьте кунжутное масло, соевый соус и сок лайма. По вкусу посолите и поперчите. Переложите в миску.

Шаг 3:

Рис тщательно промойте и положите в кастрюлю с большим количеством воды. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 6 минут. Откиньте рис на дуршлаг.

Шаг 4:

Тщательно перемешайте рис с приготовленной пастой.

Шаг 5:

Выложите получившуюся массу в форму для запекания и разровняйте поверхность.

Шаг 6:

Филе минтая вымойте, обсушите и выложите на рис. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 15 минут.

Шаг 7:

Перед подачей посыпьте блюдо измельченным зеленым луком и оставшимися листиками кинзы. Лайм нарежьте дольками и подайте к блюду.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых.

