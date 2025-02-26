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Минтай с рисом и кинзой — вкусный и легкий ужин с яркими нотками

2:19
Еда

Приготовьте минтай с рисом в духовке — это блюдо из самой доступной рыбы, но с поистине изысканным вкусом. Рис здесь не простой — его мы будем готовить с ароматной пастой из кинзы, имбиря, чеснока, острого перца и лайма, а затем запечем под рыбой. Подача тоже заслуживает внимания: перед подачей украшаем блюдо ломтиками лайма и посыпаем зеленым луком и кинзой. Подавайте сразу, пока рыба еще горячая и шкворчит.

Рис с овощами
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рис с овощами

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 4 ПОРЦИИ:

  • Пучок зеленого лука
  • 4 филе минтая (по 180 г каждое)
  • 400 г риса басмати
  • 1 лайм
  • Соль по вкусу

Для пасты:

  • 3 зубчика чеснока (толченого)
  • 2 большие пучка кинзы
  • 2 небольших острых перца
  • 2 см свежего корня имбиря
  • Цедра и сок 2 лаймов
  • 6 ст. л. соевого соуса
  • 2 ч. л. кунжутного масла

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Шаг 1:
Подготовьте пасту. Кинзу промойте, обсушите и оборвите листики. Очистите чеснок и имбирь, перцы разрежьте пополам и удалите семена.

Шаг 2:
В блендере измельчите стебли и половину листиков кинзы, имбирь, чеснок, острые перцы и цедру лайма. В процессе добавьте кунжутное масло, соевый соус и сок лайма. По вкусу посолите и поперчите. Переложите в миску.

Шаг 3:
Рис тщательно промойте и положите в кастрюлю с большим количеством воды. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь и варите 6 минут. Откиньте рис на дуршлаг.

Шаг 4:
Тщательно перемешайте рис с приготовленной пастой.

Шаг 5:
Выложите получившуюся массу в форму для запекания и разровняйте поверхность.

Шаг 6:
Филе минтая вымойте, обсушите и выложите на рис. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 200 °C духовку на 15 минут.

Шаг 7:
Перед подачей посыпьте блюдо измельченным зеленым луком и оставшимися листиками кинзы. Лайм нарежьте дольками и подайте к блюду.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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