Котлеты из крабового мяса с сыром — идеальные для легкого ужина с овощами

Котлеты из крабового мяса и сыра — это не просто вкусное, но и полезное блюдо, которое может заменить традиционные котлеты из мяса птицы, свинины или говядины. Тонкий вкус и мягкая текстура этих котлет идеально сочетаются с овощными гарнирами и крупами. Чтобы усилить рыбные и сливочные нотки, добавьте чеснок, а для хрустящей корочки используйте кунжут в панировке. Для такого блюда лучше всего подходит твердый сыр, который легко натирается и быстро плавится, например, голландский, эдам или чеддер.
Для подачи:
Шаг 1:
Помойте и почистите чеснок. Подготовьте терку, глубокую миску и сковороду.
Шаг 2:
Натрите сыр в миску, нарежьте крабовое мясо мелко и добавьте к сыру. Пропустите чеснок через пресс и добавьте его в ту же емкость. Крабовое мясо можно натереть на терке — для этого подержите его в морозильнике 30-40 минут, чтобы было удобнее.
Шаг 3:
Разбейте яйца в миску с крабовым мясом и сыром, добавьте сметану. Всыпьте муку, соль и перец. Замесите однородный плотный фарш.
Шаг 4:
Выложите панировочные сухари и кунжут на плоскую тарелку и хорошо перемешайте.
Шаг 5:
Сформируйте из фарша круглые котлеты диаметром около 4 см. Обваляйте их в смеси сухарей и кунжута.
Шаг 6:
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите котлеты в сковороду и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложите готовые котлеты на сервировочную тарелку.
Шаг 7:
Подайте котлеты с крабовым мясом и сыром на гарнир с свежей зеленью и редисом, украсьте долькой лимона.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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