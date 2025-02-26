Котлеты из крабового мяса с сыром — идеальные для легкого ужина с овощами

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Котлеты из крабового мяса и сыра — это не просто вкусное, но и полезное блюдо, которое может заменить традиционные котлеты из мяса птицы, свинины или говядины. Тонкий вкус и мягкая текстура этих котлет идеально сочетаются с овощными гарнирами и крупами. Чтобы усилить рыбные и сливочные нотки, добавьте чеснок, а для хрустящей корочки используйте кунжут в панировке. Для такого блюда лучше всего подходит твердый сыр, который легко натирается и быстро плавится, например, голландский, эдам или чеддер.

Фото: commons.wikimedia.org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Оладьи с кукурузой

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ:

200 г крабового мяса (сурими)

200 г твердого сыра

1 зубчик чеснока (5 г)

2 ст. л. пшеничной муки (30 г)

2 ст. л. сметаны (15% жирности)

2 яйца (120 г)

1.75 г соли (0.25 ч. л.)

1 г черного молотого перца (1 щепотка)

1 ст. л. белого кунжута (22 г)

4 ст. л. панировочных сухарей (60 г)

2 ст. л. растительного масла (34 г)

Для подачи:

Свежая зелень

Редис

Лимон

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Шаг 1:

Помойте и почистите чеснок. Подготовьте терку, глубокую миску и сковороду.

Шаг 2:

Натрите сыр в миску, нарежьте крабовое мясо мелко и добавьте к сыру. Пропустите чеснок через пресс и добавьте его в ту же емкость. Крабовое мясо можно натереть на терке — для этого подержите его в морозильнике 30-40 минут, чтобы было удобнее.

Шаг 3:

Разбейте яйца в миску с крабовым мясом и сыром, добавьте сметану. Всыпьте муку, соль и перец. Замесите однородный плотный фарш.

Шаг 4:

Выложите панировочные сухари и кунжут на плоскую тарелку и хорошо перемешайте.

Шаг 5:

Сформируйте из фарша круглые котлеты диаметром около 4 см. Обваляйте их в смеси сухарей и кунжута.

Шаг 6:

Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите котлеты в сковороду и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложите готовые котлеты на сервировочную тарелку.

Шаг 7:

Подайте котлеты с крабовым мясом и сыром на гарнир с свежей зеленью и редисом, украсьте долькой лимона.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

