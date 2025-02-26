Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добиться сладости в моркови? Подкормки, которые дают результат
Картофель с мёдом в духовке: удивите гостей изысканным вкусом — такого они ещё не пробовали!
Едите мало, а вес стоит? Причина в этом факторе!
Не только солнечный свет: что действительно нужно винограду для быстрого роста
Весной на омывайку уходит целое состояние? Эти хитрости помогут тратить меньше
Что делает собака, пока вас нет дома? Возможно, у неё больше дел, чем у вас
Чай против тяжёлых металлов: учёные раскрыли удивительные свойства напитка
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Боня встала на сторону Селены Гомес, которую заподозрили в похудении на Оземпике

Котлеты из крабового мяса с сыром — идеальные для легкого ужина с овощами

2:42
Еда

Котлеты из крабового мяса и сыра — это не просто вкусное, но и полезное блюдо, которое может заменить традиционные котлеты из мяса птицы, свинины или говядины. Тонкий вкус и мягкая текстура этих котлет идеально сочетаются с овощными гарнирами и крупами. Чтобы усилить рыбные и сливочные нотки, добавьте чеснок, а для хрустящей корочки используйте кунжут в панировке. Для такого блюда лучше всего подходит твердый сыр, который легко натирается и быстро плавится, например, голландский, эдам или чеддер.

Оладьи с кукурузой
Фото: commons.wikimedia.org by Midori, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Оладьи с кукурузой

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ:

  • 200 г крабового мяса (сурими)
  • 200 г твердого сыра
  • 1 зубчик чеснока (5 г)
  • 2 ст. л. пшеничной муки (30 г)
  • 2 ст. л. сметаны (15% жирности)
  • 2 яйца (120 г)
  • 1.75 г соли (0.25 ч. л.)
  • 1 г черного молотого перца (1 щепотка)
  • 1 ст. л. белого кунжута (22 г)
  • 4 ст. л. панировочных сухарей (60 г)
  • 2 ст. л. растительного масла (34 г)

Для подачи:

  • Свежая зелень
  • Редис
  • Лимон

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Шаг 1:
Помойте и почистите чеснок. Подготовьте терку, глубокую миску и сковороду.

Шаг 2:
Натрите сыр в миску, нарежьте крабовое мясо мелко и добавьте к сыру. Пропустите чеснок через пресс и добавьте его в ту же емкость. Крабовое мясо можно натереть на терке — для этого подержите его в морозильнике 30-40 минут, чтобы было удобнее.

Шаг 3:
Разбейте яйца в миску с крабовым мясом и сыром, добавьте сметану. Всыпьте муку, соль и перец. Замесите однородный плотный фарш.

Шаг 4:
Выложите панировочные сухари и кунжут на плоскую тарелку и хорошо перемешайте.

Шаг 5:
Сформируйте из фарша круглые котлеты диаметром около 4 см. Обваляйте их в смеси сухарей и кунжута.

Шаг 6:
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите котлеты в сковороду и обжаривайте по 2-3 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Переложите готовые котлеты на сервировочную тарелку.

Шаг 7:
Подайте котлеты с крабовым мясом и сыром на гарнир с свежей зеленью и редисом, украсьте долькой лимона.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Не знаете, что сделать с кучей старой одежды? Вот решение!
Красота и стиль
Не знаете, что сделать с кучей старой одежды? Вот решение! Аудио 
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова
Российский шоу-бизнес
Юрий Николаев в инвалидной коляске появился на шоу Малахова Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Как добиться сладости в моркови? Подкормки, которые дают результат
Картофель с мёдом в духовке: удивите гостей изысканным вкусом — такого они ещё не пробовали!
Едите мало, а вес стоит? Причина в этом факторе!
Котлеты из крабового мяса с сыром — идеальные для легкого ужина с овощами
Не только солнечный свет: что действительно нужно винограду для быстрого роста
Весной на омывайку уходит целое состояние? Эти хитрости помогут тратить меньше
Что делает собака, пока вас нет дома? Возможно, у неё больше дел, чем у вас
Чай против тяжёлых металлов: учёные раскрыли удивительные свойства напитка
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Боня встала на сторону Селены Гомес, которую заподозрили в похудении на Оземпике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.