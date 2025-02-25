Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот кекс с минимальным набором ингредиентов готовится быстро и не требует особых усилий. Просто смешайте все компоненты и отправьте в духовку — и через полчаса вас ждет мягкий, ароматный десерт с легким сливочным вкусом. Вы можете добавить ягоды, орехи или шоколад, чтобы разнообразить текстуру и вкус. Такой кекс идеально подойдёт как для повседневного чаепития, так и для праздничного стола.

Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лимонный кекс

ИНГРЕДИЕНТЫ:

360 г сгущенного молока с сахаром (8.5%)

2 яйца (120 г)

156 г пшеничной муки (1.2 стакана)

5 г разрыхлителя теста (1 ч. л.)

80 г сливочного масла

Соль — по вкусу

8 г ванильного сахара (1 ч. л.)

Для украшения: ягоды и сахарная пудра по вкусу

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Шаг 1:

Заранее достаньте яйца из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры — это поможет сделать кекс более пышным. Взбейте яйца венчиком до однородной массы с легкой пеной. Добавьте сгущенное молоко и ванильный сахар, тщательно перемешайте.

Шаг 2:

Растопите сливочное масло в микроволновке (около 30 секунд) и дайте немного остыть. Влейте масло в яично-сгущенную смесь, перемешайте до однородности.

Шаг 3:

В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Просейте эту смесь в жидкие ингредиенты, аккуратно перемешивая лопаткой, пока тесто не станет гладким.

Шаг 4:

Смажьте форму сливочным маслом и перелейте в неё тесто. Немного постучите формой по столу, чтобы равномерно распределить тесто. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут, пока кекс не станет золотистым.

Шаг 5:

Дайте кексу остыть 20-30 минут, затем аккуратно выньте его из формы. Для проверки готовности используйте зубочистку — она должна выходить с небольшими крошками, но не с сырым тестом.

Шаг 6:

Украсьте готовый кекс сахарной пудрой и свежими ягодами.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

