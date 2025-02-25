Как сделать пышный кекс из сгущенного молока и яиц — простой рецепт для всех

Этот кекс с минимальным набором ингредиентов готовится быстро и не требует особых усилий. Просто смешайте все компоненты и отправьте в духовку — и через полчаса вас ждет мягкий, ароматный десерт с легким сливочным вкусом. Вы можете добавить ягоды, орехи или шоколад, чтобы разнообразить текстуру и вкус. Такой кекс идеально подойдёт как для повседневного чаепития, так и для праздничного стола.
Шаг 1:
Заранее достаньте яйца из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры — это поможет сделать кекс более пышным. Взбейте яйца венчиком до однородной массы с легкой пеной. Добавьте сгущенное молоко и ванильный сахар, тщательно перемешайте.
Шаг 2:
Растопите сливочное масло в микроволновке (около 30 секунд) и дайте немного остыть. Влейте масло в яично-сгущенную смесь, перемешайте до однородности.
Шаг 3:
В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Просейте эту смесь в жидкие ингредиенты, аккуратно перемешивая лопаткой, пока тесто не станет гладким.
Шаг 4:
Смажьте форму сливочным маслом и перелейте в неё тесто. Немного постучите формой по столу, чтобы равномерно распределить тесто. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 30-35 минут, пока кекс не станет золотистым.
Шаг 5:
Дайте кексу остыть 20-30 минут, затем аккуратно выньте его из формы. Для проверки готовности используйте зубочистку — она должна выходить с небольшими крошками, но не с сырым тестом.
Шаг 6:
Украсьте готовый кекс сахарной пудрой и свежими ягодами.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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