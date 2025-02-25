Блинный салат с курицей и сыром: красивое и вкусное блюдо за 25 минут

Этот блинный салат с курицей — не просто вкусное, но и оригинальное блюдо, которое легко приготовить, даже если времени немного. Для него вам понадобятся простые ингредиенты: отварное куриное филе, несколько яиц и свежий огурец. А заправка — майонез с добавлением сметаны, чтобы вкус был насыщенным и легким. Но настоящая хитрость этого салата — в блинах. Вместо привычных вареных яиц используются омлетные блинчики, нарезанные соломкой. Это придает салату необычный вкус и текстуру, а оформление — красивое и стильное — сделает его идеальным на праздничный стол.
Шаг 1:
В миске смешайте яйца с щепоткой соли и слегка взбейте венчиком до однородности. Разогрейте сковороду, смажьте растительным маслом. Разделите яичную смесь мысленно на три части и вылейте одну треть на сковородку.
Шаг 2:
Жарьте блинчик-омлет на среднем огне, пока яичная смесь не схватится сверху — это займет около 15 секунд. Аккуратно переверните блинчик и подрумяньте с другой стороны. Выньте блин на тарелку.
Шаг 3:
Жарьте таким образом все три блинчика. Один из них сверните в плотный рулет и отложите, а остальные два нарежьте пополам или на 3-4 полосы, затем нарежьте их тонкой соломкой.
Шаг 4:
Огурец помойте, оботрите и нарежьте на очень тонкие ленты с помощью овощерезки или картофелечистки. Несколько самых красивых ленточек сверните в рулончики. Оставшийся огурец нарежьте соломкой.
Шаг 5:
Отварное куриное филе порвите вдоль волокон, чтобы получились тонкие "щепочки" длиной, как яичная соломка. Соедините курицу с яичной и огуречной соломкой в салатнике.
Шаг 6:
Смешайте майонез со сметаной, выдавите чеснок через пресс, приправьте белым молотым перцем и солью. Заправьте салат полученным соусом и аккуратно перемешайте.
Шаг 7:
Разрежьте отложенный рулет из яичного блинчика на тонкие колесики-спирали. Украсьте салат сверху этими спиралями, добавьте рулетики из огурца и зелень для оформления.
Чтобы яичные блинчики были одинакового размера и толщины, лучше работать с каждым яйцом по очереди: взбейте одно яйцо, вылейте его в сковороду и распределите, а пока жарится омлет, взбейте следующее яйцо.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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