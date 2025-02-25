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Пирожки с курицей и сыром из слоеного теста: пошаговый рецепт

3:06
Еда

Даже если времени в обрез, вы все равно успеете приготовить эти пирожки с курицей и сыром из готового слоеного теста. Такой рецепт пирожков подходит не только для праздников, но и для обычных обедов. Начинку можно варьировать, а форма пирожков будет зависеть от вашего настроения. Мы предлагаем простой способ приготовить хрустящие пирожки, которые будут радовать вас своим вкусом, ведь сочетание курицы и сыра — всегда беспроигрышно!

Пирог с курицей и пореем
Фото: commons.wikimedia.org by Harry Wood, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирог с курицей и пореем

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 20 ПОРЦИЙ:

  • 1,5 кг слоеного бездрожжевого теста
  • 500 г филе куриной грудки
  • 1 стебель лука-порея (белая и светло-зеленая части)
  • 1 маленькая луковица
  • 3 пера зеленого лука
  • 250 г сыра
  • 120 г сметаны
  • 60 мл сливок
  • 2 яйца
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • 3 ст. л. муки
  • 1/2 ч. л. молотой сладкой паприки
  • соль
  • свежемолотый черный перец

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Шаг 1:
Нарежьте куриное филе кубиками размером около 1 см. Натрите сыр на мелкой терке, мелко нарежьте зеленый лук.

Шаг 2:
Очистите репчатый лук и нарежьте его маленькими кубиками. Лук-порей разрежьте пополам вдоль, хорошо промойте и нарежьте тонкими полукольцами.

Шаг 3:
Растопите сливочное масло в глубокой сковороде на среднем огне. Добавьте репчатый лук и жарьте до мягкости, около 5-7 минут. Посыпьте лук мукой и готовьте, помешивая, еще 2 минуты. Добавьте лук-порей, курицу, сметану и сливки, перемешайте и готовьте 20 минут. Посолите, поперчите и добавьте паприку. Затем всыпьте сыр и зеленый лук, перемешайте и готовьте еще 10 минут на слабом огне. Снимите с огня и остудите начинку.

Шаг 4:
Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противни бумагой для выпечки. Слегка взбейте яйца с 1 столовой ложкой воды.

Шаг 5:
На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто до толщины 5-6 мм. Вырежьте 40 кружков диаметром 7 см. В центр каждого кружка положите немного начинки, смажьте края взбитым яйцом и накройте вторым кружком теста. Прижмите края вилкой. Переложите пирожки на противень, смажьте яйцом и проколите два отверстия в верхней части пирожков для выхода пара.

Шаг 6:
Выпекайте пирожки в духовке 20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или полностью остывшими.

Начинку для пирожков можно подготовить заранее, например, накануне праздника или встречи гостей. Храните ее в герметичном контейнере в холодильнике, и в день приготовления пирожков вам останется только наполнить тесто.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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