Пирожки с курицей и сыром из слоеного теста: пошаговый рецепт

Даже если времени в обрез, вы все равно успеете приготовить эти пирожки с курицей и сыром из готового слоеного теста. Такой рецепт пирожков подходит не только для праздников, но и для обычных обедов. Начинку можно варьировать, а форма пирожков будет зависеть от вашего настроения. Мы предлагаем простой способ приготовить хрустящие пирожки, которые будут радовать вас своим вкусом, ведь сочетание курицы и сыра — всегда беспроигрышно!
Шаг 1:
Нарежьте куриное филе кубиками размером около 1 см. Натрите сыр на мелкой терке, мелко нарежьте зеленый лук.
Шаг 2:
Очистите репчатый лук и нарежьте его маленькими кубиками. Лук-порей разрежьте пополам вдоль, хорошо промойте и нарежьте тонкими полукольцами.
Шаг 3:
Растопите сливочное масло в глубокой сковороде на среднем огне. Добавьте репчатый лук и жарьте до мягкости, около 5-7 минут. Посыпьте лук мукой и готовьте, помешивая, еще 2 минуты. Добавьте лук-порей, курицу, сметану и сливки, перемешайте и готовьте 20 минут. Посолите, поперчите и добавьте паприку. Затем всыпьте сыр и зеленый лук, перемешайте и готовьте еще 10 минут на слабом огне. Снимите с огня и остудите начинку.
Шаг 4:
Разогрейте духовку до 200°C. Застелите противни бумагой для выпечки. Слегка взбейте яйца с 1 столовой ложкой воды.
Шаг 5:
На присыпанной мукой поверхности раскатайте тесто до толщины 5-6 мм. Вырежьте 40 кружков диаметром 7 см. В центр каждого кружка положите немного начинки, смажьте края взбитым яйцом и накройте вторым кружком теста. Прижмите края вилкой. Переложите пирожки на противень, смажьте яйцом и проколите два отверстия в верхней части пирожков для выхода пара.
Шаг 6:
Выпекайте пирожки в духовке 20 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми или полностью остывшими.
Начинку для пирожков можно подготовить заранее, например, накануне праздника или встречи гостей. Храните ее в герметичном контейнере в холодильнике, и в день приготовления пирожков вам останется только наполнить тесто.
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Яйцо — один из главных продуктов, которые дополняют здоровое питание, ведь оно содержит большое количество белков, жиров и углеводов, которые наполняют организм энергией.