Картошка с мясом по-русски: разваренная, сытная и очень вкусная

Тушеная картошка с мясом по нашему рецепту — это 6 порций ароматного блюда с нежными кусочками говядины в густом бульоне и разваренным картофелем. Если вы когда-либо задавались вопросом, что такое русская кухня, то это, без сомнения, один из её ярких представителей. Кто бы не захотел отведать порцию картошки с мясом? Разве что самые приверженные ЗОЖ, но и они, возможно, не устоят перед этим вкусом! И помните — не забывайте вынимать лавровый лист вовремя, он не нуждается в долгом времени, чтобы отдать всё лучшее, но и всё худшее оставит себе.
Шаг 1:
Нарежьте говядину крупными кусками, посолите и поперчите со всех сторон. Положите мясо в кастрюлю с толстым дном, залейте горячей водой, чтобы мясо было полностью покрыто.
Шаг 2:
Поставьте кастрюлю на сильный огонь, доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и варите, время от времени переворачивая куски мяса, если они поднимаются над водой, около 1 часа.
Шаг 3:
Очистите картофель и нарежьте его крупными кусками. Лук нарежьте тонкими четвертинками колец, а морковь — кружочками толщиной 1 см.
Шаг 4:
Обжарьте лук и морковь в растительном масле с солью на сильном огне, помешивая, 10 минут. Затем добавьте их в кастрюлю с мясом.
Шаг 5:
Как только бульон снова закипит, добавьте картофель, перемешайте, дождитесь закипания и положите лавровый лист.
Шаг 6:
Тушите 5 минут, затем выньте лавровый лист.
Шаг 7:
Томите под крышкой на минимальном огне от 40 минут до 1 часа 20 минут — в зависимости от качества мяса. Подавайте горячим.
Выбор отруба говядины не так важен — подойдут как грудинка с жирком, так и лопатка на косточке. Ведь главное в этом блюде — это томление на минимальном огне, в результате чего мясо становится нежным, а картофель — разваренным и ароматным.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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