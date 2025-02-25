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Картошка с мясом по-русски: разваренная, сытная и очень вкусная

2:37
Еда

Тушеная картошка с мясом по нашему рецепту — это 6 порций ароматного блюда с нежными кусочками говядины в густом бульоне и разваренным картофелем. Если вы когда-либо задавались вопросом, что такое русская кухня, то это, без сомнения, один из её ярких представителей. Кто бы не захотел отведать порцию картошки с мясом? Разве что самые приверженные ЗОЖ, но и они, возможно, не устоят перед этим вкусом! И помните — не забывайте вынимать лавровый лист вовремя, он не нуждается в долгом времени, чтобы отдать всё лучшее, но и всё худшее оставит себе.

Тушёная картошка с мясом
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушёная картошка с мясом

ИНГРЕДИЕНТЫ НА 6 ПОРЦИЙ:

  • 1 кг говяжьей грудинки с жирком или лопатки на косточке
  • 600 г крупного картофеля
  • 1 крупная морковь (250 г)
  • 2 большие луковицы (400 г)
  • 100 г сала (свиного, говяжьего или бараньего)
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 1 лавровый лист
  • соль
  • свежемолотый черный перец

РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Шаг 1:
Нарежьте говядину крупными кусками, посолите и поперчите со всех сторон. Положите мясо в кастрюлю с толстым дном, залейте горячей водой, чтобы мясо было полностью покрыто.

Шаг 2:
Поставьте кастрюлю на сильный огонь, доведите до кипения. Уменьшите огонь до среднего, накройте крышкой и варите, время от времени переворачивая куски мяса, если они поднимаются над водой, около 1 часа.

Шаг 3:
Очистите картофель и нарежьте его крупными кусками. Лук нарежьте тонкими четвертинками колец, а морковь — кружочками толщиной 1 см.

Шаг 4:
Обжарьте лук и морковь в растительном масле с солью на сильном огне, помешивая, 10 минут. Затем добавьте их в кастрюлю с мясом.

Шаг 5:
Как только бульон снова закипит, добавьте картофель, перемешайте, дождитесь закипания и положите лавровый лист.

Шаг 6:
Тушите 5 минут, затем выньте лавровый лист.

Шаг 7:
Томите под крышкой на минимальном огне от 40 минут до 1 часа 20 минут — в зависимости от качества мяса. Подавайте горячим.

Выбор отруба говядины не так важен — подойдут как грудинка с жирком, так и лопатка на косточке. Ведь главное в этом блюде — это томление на минимальном огне, в результате чего мясо становится нежным, а картофель — разваренным и ароматным.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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